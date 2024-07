【パイソンPPCカスタム 4インチ ブラックモデル】7月2日 再販価格:5,478円

東京マルイは、BBエアーリボルバー「パイソンPPCカスタム 4インチ ブラックモデル」を7月2日に再販した。価格は5,478円。

本商品は、アメリカのFBIがハンドガントレーニング用に採用したシューティングコース「PPC(プラクティカル・ピストル・コース)」でのシューティングマッチ用にカスタムされた「パイソンPPCカスタム 4インチ ブラックモデル」を、対象年齢10歳以上用として再現したもの。

大型のフロント/リアサイトや極太なブルバレル、バレル上部のウェイトなど、PPCカスタムらしい外観が魅力。ドライバーで左右上下に調整可能なアジャスタブル・リアサイトにセフティ、ホップアップシステムを搭載している。

なお、付属するカートリッジは6発となっている。

「パイソンPPCカスタム 4インチ ブラックモデル」詳細

価格:5,478円 全長:241mm 銃身長:84mm 重量:392g(空のカートリッジをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:無し 装弾数:6発

