米テキサス州で先月24日、気温が35度を超える猛暑日の中、ペット用キャリーケースに入れられて放置された8匹の子犬が救出された。近くに飼い主らしき人物はおらず、水すら用意されてなかった。子犬の体調が心配されたが、幸いにも回復し、8匹とも新しい飼い主が決まったという。米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。【この記事の動画を見る】米テキサス州タラント郡で先月24日、草原に放置されたペット用キャリーケースの中に複数の子犬が見つかった。偶然通りかかった人が子犬に気付いたそうで、すぐにタラント郡保安官事務所に連絡した。

到着した保安官代理のコリン・スティーブンソンさん(Collin Stephenson)とヘイリー・ドリューさん(Haley Drew)が確認すると、キャリーケースの中には8匹の子犬がおり、まとめて捨てられていたようだった。当時、華氏100度(摂氏37.8度)を超える猛暑日だったにもかかわらず、キャリーケースの中に水はなかったという。生後6週間ほどの子犬たちをキャリーケースから救出したコリンさんたちは、子犬たちをパトカーに乗せた。当時の様子を捉えた写真には、元気そうな姿の子犬たちが捉えられており、ヘイリーさんにまとめて抱かれている様子も写っている。しかし一方で、パトカーの座席でぐったりと横たわっている子犬の姿も見られ、コリンさんが水を掛けようとする様子もあった。子犬たちが何時間放置されていたのかは分からないが、炎天下の中で水もなしに放置されれば、命を落としてしまってもおかしくない状況だ。シェパードのミックス犬とみられる子犬たちは、同郡フォートワース市のアニマルシェルター「Chuck & Brenda Silcox Animal Care and Adoption Center」に保護された。同シェルターで子犬たちは、それぞれ人気のスナック菓子の名前にちなんで“チートス(Cheetos)”、“フリトス(Fritos)”、“ラッフルズ(Ruffles)”、“レイズ・ポテト(Lays Potato)”、“チーズ・イッツ(Cheese Itz)”、“ドリトス(Doritos)”、“プリングルス(Pringles)”と名付けられた。残りの1匹はコリンさんが引き取ることに決め、7匹の飼い主の募集が行われた。タラント郡保安官事務所がFacebookで呼びかけると、すぐに7匹の新しい飼い主が決まったそうだ。今回のケースが複数のメディアで報じられると、「捨てた人を捕まえてほしい」「子犬にこんな酷いことをするなんて、気分が悪くなる」「なんて可哀そうな子犬たち」「こんな残酷で心無いことをできるなんて、信じられない」など、子犬たちを捨てた人に対して批判の声が多数寄せられた。子犬を捨てた人の特定を求める声も多数あがったが、タラント郡保安官事務所はFacebookで「現場には監視カメラがなかったため、子犬を捨てた犯人を逮捕するのは難しいでしょう」とコメントしている。ちなみに先月にはマレーシアで、捨てられた犬が飼い主の車を必死で追いかけるも、力尽きた姿を捉えた動画がSNSに投稿され、怒りと悲しみの声が続出していた。画像は『Tarrant County Sheriff’s Office Facebook「Yesterday a litter of puppies were left in a field inside a carrier with no water on a 100° day.」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)