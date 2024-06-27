º®¤¼¤Æ½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç15Ê¬¤Ç´°À®¡ªÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Çºî¤ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä♡¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¥±¡¼¥­

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÐÌÚÆà±ûÈþ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÂ·¤¦¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Çºî¤ë¥½¡¼¥¹¤Ë¥±¡¼¥­É÷¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£²Ð¤â»È¤ï¤º¡¢Îä¤ä¤¹»þ´Ö¤âÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤¿¤éÂÔ¤¿¤º¤Ë¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

ÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Çºî¤ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¥±¡¼¥­¤ò»î¤¹»þ´Ö

Ìó15Ê¬

ÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Çºî¤ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¥±¡¼¥­¤Î¥ì¥·¥Ô

ÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Çºî¤ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¥±¡¼¥­¤ÎºàÎÁ¡Ê220ml¥°¥é¥¹4¸ÄÊ¬¡Ë

ÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¡¡400¡Á450g¡Ê2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡Ë
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡200ml
º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸4¡Ê2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ËÌ³¤Æ»¥Á¡¼¥º¾ø¤·¥±¡¼¥­¡¡1¸Ä
¥°¥é¥Î¡¼¥é¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë

ÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Çºî¤ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¥±¡¼¥­¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡ÎäÅà¥Ù¥ê¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹È¾Ê¬¤ÎÎÌ¤òÁÆ¤¯¹ï¤ß¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸2¤òº®¤¼¤Æ¥½¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê¸Ç¤¯¤ÆÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¾¯¤·ÃÖ¤¯¤ÈÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë

­¢¡¡À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Èº½ÅüÂç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¡¢³Ñ¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£

­£¡¡­¡¤ò4ÅùÊ¬¤Ë¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¡£

­¤¡¡ËÌ³¤Æ»¥Á¡¼¥º¾ø¤·¥±¡¼¥­¤ò1¡Á2cm¤ÎÂç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¼ê¤Ç¤Á¤®¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¡£

­¥¡¡À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¾è¤»¡¢»Ä¤ê¤ÎÎäÅà¥Ù¥ê¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤È¥°¥é¥Î¡¼¥é¤ò¾è¤»¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£

¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥á¥¤¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥½¡¼¥¹¤Îº½Åü¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ä¥Þ¥ó¥´¡¼¤Ê¤É¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤¹¡£

À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¹¤Ë´ÊÃ±¤Ë¡ª¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬È¾²òÅà¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤¬¾è¤Ã¤¿¥±¡¼¥­¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª