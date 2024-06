ベン・アフレック(51)が、父の日に元妻ジェニファー・ガーナー(52)と一緒に過ごす姿がキャッチされた。現地メディアが掲載した写真では、ジェニファー・ガーナーがベンの暮らす借家に向かって歩く姿が写っていた。5月にはベンが妻ジェニファー・ロペス(54)と購入した自宅豪邸を出て、借家で暮らしていると報じられた。俳優ベン・アフレックは、5月に妻で歌手のジェニファー・ロペスと破局し、すでに別居しているという話題が持ち上がった。

現地メディアは当時、ベンがジェニファー・ロペスとともに米ロサンゼルスのビバリーヒルズに購入した豪邸を出て、ブレントウッド地区にある豪華な借家で生活を始めたと伝えていた。借家には、ベンの母クリスさんや元妻で女優のジェニファー・ガーナーが訪れていたという。今月には、ベンとジェニファーがビバリーヒルズの豪邸を秘かに売りに出したと報じられ、2人の離婚危機説が囁かれていた。さらに父の日を迎えた現地時間16日、ベンが元妻ジェニファー・ガーナーと一緒に過ごしていたことが明らかになった。複数の現地メディアが掲載した写真には、ジェニファー・ガーナーがベンの借家に向かって歩く姿が写っている。ジェニファー・ガーナーはグレーのVネックセーターにジーンズとスニーカーを合わせ、片手に炭酸水の缶を持っている。肩まであるダークなストレートヘアを下ろし、黒いサングラスをかけてうつむき加減に歩いていた。しばらくするとベンが愛車で借家の前に到着し、ゲート前で車窓から手を伸ばしてセキュリティ番号を押す様子が激写された。ジェニファー・ガーナーはベンの借家を訪問した後、ベンの愛車で自宅まで送ってもらったという。ベンは2005年にジェニファー・ガーナーと結婚し、バイオレットさん(18)、フィンさん(改名前はセラフィーナ、15)、サミュエルくん(12)の3人の子ども達をもうけるも、ベンのアルコールやギャンブル依存、ベビーシッターとの浮気などが重なり2015年に破局。2018年にはアルコール依存症の治療のために米カリフォルニア州マリブのリハビリ施設で過ごし、退所後まもなくジェニファー・ガーナーとの離婚が成立した。その後、2人は子ども達を共同で育てている。5月にはフィンさんの学芸会を観覧するため、ベンが別居中の妻ジェニファー・ロペスと駐車場で合流する姿が目撃された。今回、ベンの借家に子ども達が訪れる姿は目撃されておらず、父の日を一緒に過ごしたかどうかは不明だ。画像2〜3枚目は『Jennifer Lopez Instagram「One year ago today」』『Jennifer Garner Instagram「Tell me you have a graduate without telling me you have a graduate.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)