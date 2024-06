オンライン予約システムも導入！ギャラリーレア 青山表参道店｢ジュエリー買取および販促強化｣

ギャラリーレア 青山表参道店は、2024年6月からブランドジュエリー・ノーブランドジュエリーの買取および販促強化を実施します。

ギャラリーレア 青山表参道店「ジュエリー買取および販促強化」

名称 : ギャラリーレア 青山表参道店

事業形態 : ブランド買取店

所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目12-10

電話番号 : 03-3408-5311

営業時間 : 11:30〜19:00

予約サイト:

https://epark.jp/detail/wait/188104

WEBサイト :

https://galleryrare.jp/

ギャラリーレア 青山表参道店は、2024年6月からブランドジュエリー・ノーブランドジュエリーの買取および販促強化を実施。

買取および販促強化に併せ、オンライン予約システムの導入とジュエリー商品棚をリニューアルしました。

■買取実例

・ヴァン クリーフ&アーペル ヴィンテージ アルハンブラ イヤリング K18/オニキス

買取価格:420,000円

イエローゴールド×オニキスの非常に人気の高い組み合わせの商品です。

新品同様の大変綺麗な状態でお持ちこみいただけたため、高価買取されました。

・ティファニー Tスマイル ネックレス ラージ K18ピンクゴールド

買取実績:350,000円

ダイヤモンドの美しい輝きが引き立つ、女性人気の高いTスマイルコレクションのネックレス。

微細な擦れが見受けられましたが、お客様に十分ご満足いただける金額でお買い取りされました。

・カルティエ ラブブレス K18/イエローゴールド

買取実績:573,000円

1970年代のニューヨークで生まれたLOVEコレクションは、現在も変わらず非常に人気があります。

新型のブレスを付属品がすべて揃っている状態でお持ち込みいただけたため、精一杯の金額でご提示されました。

※ブランドジュエリーをご売却の際は、保証書などの付属品を一緒にお持ち込みいただくことが高価買取のポイントです。

商品

店舗外観

