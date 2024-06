【PS Plus:2024年6月のゲームカタログ】6月18日 配信開始予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」の6月のラインナップを公開した。

今月のエクストラプランおよびプレミアムが対象となる6月のゲームカタログでは、カプコンのアクションゲーム「モンスターハンターライズ」のほか、「Football Manager 2024 Console」、「クルセイダーキングスIII」など計9タイトルが配信される。

またプレミアムプランが対象となる「クラシックスカタログ」では、PSPで発売された「LEGO Star Wars II: The Original Trilogy」や、PS2の「ゴーストハンター」が配信を予定しており、PlayStation VR2のゲームとして「Kayak VR: Mirage」も配信予定となっている。

2024年6月配信ゲームカタログ

2024年6月配信クラシックスカタログ

モンスターハンターライズ(PS5/PS4) Football Manager 2024 Console(PS5) クルセイダーキングスIII(PS5) Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6(PS5/PS4) After Us(PS5) アノ1800 コンソールエディション- スタンダード(PS5) Police Simulator: Patrol Officers(PS5/PS4) ファークライ4(PS4) レゴ インクレディブル・ファミリー(PS4)

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy(PSP)

ゴーストハンター(PS2)

2024年6月配信PlayStation VR2ゲーム(プレミアムプランが対象)

Kayak VR: Mirage(PS5)

