PS Plusに「モンハンライズ」登場。「Football Manager 2024」「クルセイダーキングスIII」など6月の日本向けゲームカタログが公開
【PS Plus：2024年6月のゲームカタログ】
6月18日 配信開始予定
6月18日 配信開始予定
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」の6月のラインナップを公開した。
今月のエクストラプランおよびプレミアムが対象となる6月のゲームカタログでは、カプコンのアクションゲーム「モンスターハンターライズ」のほか、「Football Manager 2024 Console」、「クルセイダーキングスIII」など計9タイトルが配信される。
またプレミアムプランが対象となる「クラシックスカタログ」では、PSPで発売された「LEGO Star Wars II: The Original Trilogy」や、PS2の「ゴーストハンター」が配信を予定しており、PlayStation VR2のゲームとして「Kayak VR: Mirage」も配信予定となっている。
2024年6月配信ゲームカタログモンスターハンターライズ（PS5/PS4） Football Manager 2024 Console（PS5） クルセイダーキングスIII（PS5） Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6（PS5/PS4） After Us（PS5） アノ1800 コンソールエディション- スタンダード（PS5） Police Simulator: Patrol Officers（PS5/PS4） ファークライ4（PS4） レゴ インクレディブル・ファミリー（PS4）
2024年6月配信クラシックスカタログ
LEGO Star Wars II: The Original Trilogy（PSP）
ゴーストハンター（PS2）
2024年6月配信PlayStation VR2ゲーム（プレミアムプランが対象）
Kayak VR: Mirage（PS5）
【#PSPlus】2024年6月提供コンテンツ情報！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) June 13, 2024
6月18日（火）よりゲームカタログに『モンスターハンターライズ』『Football Manager 2024』『クルセイダーキングス Ⅲ』などが登場！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/1ZcePBP1bT pic.twitter.com/WOqaCjO5At
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