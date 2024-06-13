【PS Plus：2024年6月のゲームカタログ】
6月18日 配信開始予定

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」の6月のラインナップを公開した。

　今月のエクストラプランおよびプレミアムが対象となる6月のゲームカタログでは、カプコンのアクションゲーム「モンスターハンターライズ」のほか、「Football Manager 2024 Console」、「クルセイダーキングスIII」など計9タイトルが配信される。

　またプレミアムプランが対象となる「クラシックスカタログ」では、PSPで発売された「LEGO Star Wars II: The Original Trilogy」や、PS2の「ゴーストハンター」が配信を予定しており、PlayStation VR2のゲームとして「Kayak VR: Mirage」も配信予定となっている。

2024年6月配信ゲームカタログ

モンスターハンターライズ（PS5/PS4） Football Manager 2024 Console（PS5） クルセイダーキングスIII（PS5） Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6（PS5/PS4） After Us（PS5） アノ1800 コンソールエディション- スタンダード（PS5） Police Simulator: Patrol Officers（PS5/PS4） ファークライ4（PS4） レゴ インクレディブル・ファミリー（PS4）

2024年6月配信クラシックスカタログ

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy（PSP）

ゴーストハンター（PS2）

2024年6月配信PlayStation VR2ゲーム（プレミアムプランが対象）

Kayak VR: Mirage（PS5）

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