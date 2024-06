【「XREAL Air」値下げ】6月4日 発表

XREALは、ARグラス「XREAL Air」の値下げを6月4日に発表した。

「XREAL Air」はサングラスのように使用できるARデバイスで、XREAL独自の3Dインタラクティブアプリケーション「Nebula」により、複数のウェブ画面を同時に起動したり、現実空間と融合した3Dコンテンツを楽しめる。

今回の値下げは本製品の生産と供給が安定したためとのこと。

□XREAL公式オンラインショップ

対象商品

XREAL Air

改定前価格:49,980円

改定後価格:45,980円

XREAL Air + XREAL Beam

改定前価格:66,960円

改定後価格:62,960円

XREAL Air + XREAL Hub

改定前価格:55,960円

改定後価格:51,960円

