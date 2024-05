バーガーキングから、人気シリーズ「ビッグマウス」が、2024年5月31日(金)より期間限定で登場!

直火焼きビーフ2枚にスモーキーなベーコンとBBQソースを組み合わせた「アメリカンBBQ」と、トリプルビーフに濃厚チーズの味わいを楽しめる「チーズ&チーズ」の2種類が販売されます☆

バーガーキング「ビッグマウス」

発売日:2024年5月31日(金)〜

取扱店舗:バーガーキング店舗

※「東京競馬場店」と「京都競馬場店」では販売していません

バーガーキングが販売する、直火焼きの香ばしい100%ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す「ビッグマウス」シリーズ。

そんな「ビッグマウス」シリーズが、2024年5月31日(金)より期間限定で登場!

直火焼きビーフ2枚にスモーキーなベーコン8枚、BBQソースが本場のおいしさを味わえる新商品「アメリカンBBQ ビッグマウスバーガー」と、トリプルビーフに濃厚チーズのシリーズ売り上げ No.1商品「チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー」の2種類が販売されます。

「ビッグマウス」シリーズファンの方はもちろん、本格グルメバーガー好きな方も大きく口を開けて楽しめる、バーガーキングおすすめのメニューです☆

アメリカンBBQ ビッグマウスバーガー

価格:単品 1,490円(税込)/セット 1,790円(税込)

新発売の「アメリカンBBQ ビッグマウスバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚とスモーキーなベーコンをふんだんに8枚使用。

コクのあるチェダーチーズスライス4枚とトマト、ピクルスをサンドし、コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「ブルズアイ BBQソース」で仕上げた、食べ応え抜群の本格バーガーです。

チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー

価格:単品 1,490円(税込)/セット 1,790円(税込)

復活登場となる「チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ3枚とオニオンに、クリーミーな特製チーズソースとコクのあるチェダーチーズスライス、さらに3種類のチーズをブレンドしたシュレッドチーズを重ねています。

ビーフパティ3枚に4種類のチーズを贅沢に使用した、濃厚でリッチな旨さを楽しめるハンバーガーです。

「ブルズアイ BBQソース」や4種チーズの味わいを存分に楽しめる、食べ応え抜群の「ビッグマウス」バーガー!

「アメリカンBBQ ビッグマウスバーガー」と「チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー」は、バーガーキングにて、2024年5月31日(金)より期間限定で発売です。

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)です

※「チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー」に使用しているチーズソースには辛味成分が含まれています

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売です

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アメリカンBBQと濃厚チーズを味わう本格グルメバーガー!バーガーキング「ビッグマウス」 appeared first on Dtimes.