3¤«·îÍ½Êó¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¹â²¹¡¡¾ø¤·½ë¤µ¤ÇÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯Áý¡¡²Æì¡ÁÅìÆüËÜ¤ÏÂç±«¤Ë¤âÃí°Õ
µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£Æü21Æü¡¢6·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î3¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤²Æ¤Î½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤ËÍ×·Ù²ü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ï²Æì¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Âç±«¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
6·î¡Á8·î¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¹â²¹·¹¸þ¡¡²Æ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë
µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£Æü21Æü¡¢6·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î3¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè3¤«·î¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¹â²¹·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤È±âÈþÃÏÊý¤Ç¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çß±«Æþ¤ê¤¬¤Þ¤À¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¼¾µ¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤«¤é¤Ã¤È¤·¤¿½ë¤µ¤«¤é¾ø¤·½ë¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢²Æ¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁÝ½ü¤ä»î±¿Å¾¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¡¢À¾ÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¡¡¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤
¤³¤ÎÀè3¤«·î¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ç¶¯¤¯¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤ÏÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6·î¤Ï¡¢²Æì¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
7·î¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çß±«¤ÎºÇÀ¹´ü¤äËö´ü¤ÎÂç±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü21Æü¡¢²Æì¤È±âÈþ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎËÌ¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¶ñ¹ç¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤âÊ¿Ç¯¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Çß±«Æþ¤ê¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÂç±«¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½£¤ä¶å½£¡¢»Í¹ñ¤Ë¤âÃå¼Â¤Ë±«¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þÅª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌýÃÇ¤»¤º¡¢½ÐÍè¤ë¤¦¤Á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£