¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ËxyzºÂÉ¸¤¬¸«¤¨¤ë¡Ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥²¥Ã¥È¤Î¹¶Î¬¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÊªÍý³Ø¼Ô¤¬²òÀâŽ¢¥¢¡¼¥à¤¬¼å¤¤Ž£¤Î°ÕÌ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®»³²Â°ì¡Ø¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç³Ø¤ÖÊªÍý³Ø¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÊªÍý¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢µ¡´ï¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÊªÍý¤Î¶µºà¤Ë
»ä¤ÏÊªÍý³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¾®¤µ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤â¤¦30Ç¯°Ê¾å¤â¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç3²ó¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤Î½©¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂè3¼¡¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¡×¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Îµ¡´ï¤ò²¿¤È¤«Æþ¼ê¤·¡¢¼ê¸µ¤ÇÊ¬²ò¤·¡¢¤½¤ì¤òÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç»È¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤ä¼«Âð¤Ï¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥º¡Ò¡á·ÊÉÊ¡Ó¤äUFO¥á¥«¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
2006Ç¯º¢¡Ê¤Á¤ç¤¦¤ÉÂè2¼¡¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Îº¢¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¸¦µæ¥Î¡¼¥È¡×¤òºî¤ê»Ï¤á¡¢º£Ç¯¤Ç5ºýÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Î¡¼¥È¤ä¥á¥â¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î¤¯¤»¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¥Î¡¼¥È¤Ï¥×¥é¥¤¥º¥²¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤äÊªÍý³ØÅª¤Ê¹Í»¡¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¹¶Î¬ÊýË¡¤ò³ÎÇ§¡¢Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥º¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¥²¡¼¥à¤Î²áÄø¤òÊªÍýÅª¤Ê»×¹Í¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤ÏÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òxyz¤ÎºÂÉ¸¼´¤Ç¸«¤ë
³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÈÄ¤Ç°Ï¤ï¤ì¤¿È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¡£
È¢¡Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡Ë¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ë¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê¥×¥é¥¤¥º¡Ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¢¤ÎÅ·°æ¤«¤é2ËÜ¤ÎÏÓ¡Ê¥¢¡¼¥à¡Ë¤ò»ý¤Äµ¡³£¡ÊUFO¥á¥«¡Ë¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¤Ï¹Å²ßÅêÆþ¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢100±ß¹Å²ß¤ò¿ôËçÅêÆþ¤·¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÇUFO¥á¥«¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥à¤Ç¥×¥é¥¤¥º¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡¢Íî¤È¤·¸ý¤Ë¥×¥é¥¤¥º¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯¡Ö¥×¥é¥¤¥º¥²¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ëº£¡¢³§¤µ¤ó¤¬Í§¿Í¤È¥²¡¼¥»¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÏÓ¤ÎÎ©¤ÄÍ§¿Í¤¬¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ì¤Ð¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤È¢¤ÎÃæ¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬1¸Ä¤À¤±¤Ê¤é¤ÐÏÃ¤ÏÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¸Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥×¥é¥¤¥º¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¡ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¡Ë¥×¥é¥¤¥º¤òÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤¢¤ì¤¢¤ì¡ª¡¡¤¢¤ì¼è¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È»Ø¤ò¤µ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯»Ø¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Û¤é¡¢±¦¤«¤é4¸ÄÌÜ¤Ç¼êÁ°6¸ÄÌÜ¡¢¤¢¤Î¥×¥é¥¤¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤ËÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÊýË¡¤â¡¢Àµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÜÅö¤Æ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤¢¤ëºÂÉ¸¼´¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ß¤ë
¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¿ÞÉ½1Æâ¤ÎÂÀ¤¤Ìð°õÀþ¤Ç¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Êx¼´¤Èy¼´¤Èz¼´¤¬¥²¡¼¥àµ¡¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊØÍø¤Ç¤¹¡£¡Öx¼´¤¬3¡¢y¼´¤¬4¡¢z¼´¤¬0¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¡¢³Î¼Â¤ËÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖºÂÉ¸¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿ÞÉ½1¤Îx¼´¤Ïº¸±¦¤Î°ÌÃÖ¡¢y¼´¤Ï±ü¹Ô¤¡¢z¼´¤Ï¾å²¼¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡¢ºÂÉ¸¤Ï¥×¥é¥¤¥º¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎºÂÉ¸¤ËUFO¥á¥«¤ò°ÜÆ°¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤¬Àµ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥º¥²¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ºÂÉ¸¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¥²¡¼¥àÀßÄê¤Ï¡¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡Ë¡£
4·î¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¸þ¤±¤Î»ä¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÊªÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤¹¤ëºÂÉ¸¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¥²¡¼¥»¥ó¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¿ÞÉ½1Æâ¤Î3ËÜ¤ÎÌð°õ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢±¦¼ê·ÏÄ¾¸òºÂÉ¸·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ç¾Æâ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÀµÌÌ¤ËÎ©¤Á¡¢º¸±¦Êý¸þ¿åÊ¿¤Ëx¼´¤ò¤È¤ê¡¢±ü¹Ô¤Êý¸þ¤Ëy¼´¤ò¤È¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥º¤ÎÍî¤È¤·¸ý¤òºÂÉ¸¤Î¸¶ÅÀO¡Êx,y,z¡Ë¡á¡Ê0, 0, 0¡Ë¤È¤¹¤ë¡¢±¦¼ê·Ï¤ÎÄ¾¸òºÂÉ¸¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¢£¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò²£¼´¢ª½Ä¼´¢ª¾å²¼¤ËÆ°¤«¤·¤Æ·ÊÉÊ¤òº¸±¦¤«¤é¶´¤à
±¦¼ê·ÏÄ¾¸òºÂÉ¸·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÇ¾Æâ¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢È¢¤ÎÃæ¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡¢âÁ¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª´ê¤¤¡¢¤¼¤Ò¡¢¤È¤Ã¤Æ¡ª¡×¡½¡½¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¤¥º¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÊªÍý³ØÅª¤ËÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â»ä¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥»¥ó¤Î¥¤¥±¥¤¥±·ÏBGM¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Èà¤é¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢»ä¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é100±ß¶Ì¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Ã¤ÈÅêÆþ¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÅÙÅêÆþ¤·¤¿100±ß¤Ï¤â¤¦ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤º»ä¤¬³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤ò¤·¤¿¥×¥é¥¤¥º¤Î°ÌÃÖ¡£²¾¤ËºÂÉ¸¡Êx,y,0¡Ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Ë»ä¤¬·èÄê¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢UFO¥á¥«¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë°ÌÃÖ¡£²¾¤ËºÂÉ¸¡Êx1, y1, z1¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¤¥º¤Î°ÌÃÖ¤è¤ê¾åÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¡²£Êý¸þ¤Î°ÜÆ°¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·UFO¥á¥«¤òx¼´¾å¤Ë¤¢¤ëÁÀ¤Ã¤¿ºÂÉ¸¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¡¢¢±üÊý¸þ¤Î°ÜÆ°y¼´¾å¤Ë¤¢¤ëÁÀ¤Ã¤¿ºÂÉ¸¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¡¢£UFO¥á¥«¤¬ÁÀ¤Ã¤¿ºÂÉ¸¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢£²£¤ËÆ°¤«¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬½½Ê¬¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤«¤é½Ä°ÜÆ°¤Ø
¤¿¤À¤·¡¤«¤é¢¤ÎÆ°ºî¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¤Î¸å¡¢UFO¥á¥«¤¬½½Ê¬¤ËÀÅ»ß¤·¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¢¤ÎÆ°ºî¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÂÕ¤ë¤ÈUFO¥á¥«¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¹ß²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥º¤Î°ÌÃÖ¡ÊºÂÉ¸¡Ë¤«¤é¸íº¹¤¬À¸¤¸¡¢³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀÅ»ß¤Î»þ´Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤è¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»ä¤Î¤¹¤Ù¤¿Í»ö¤Ï¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏUFO¥á¥«¤¬z¼´¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¼é¤ë¤À¤±¤À¡Ê¹â¤µ·èÄê¥Ü¥¿¥ó¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥àµ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï³ä°¦¡Ë¡£
UFO¥á¥«¤¬¥×¥é¥¤¥º¤ÎºÂÉ¸¡Êx,y,0¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢z¼´Êý¸þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¿ÞÉ½3¤Î¡¡Á¤¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢UFO¥á¥«¤Îº¸±¦¤Î¥¢¡¼¥à¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¡¢¥°¥¡¡¼¤Ã¤È³«¤¡¢UFO¥á¥«¤¬¡Ö¤è¤·¡¢¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¥¢¡¼¥à¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤¿UFO¥á¥«¤Ï¾¯¤·ÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢1969Ç¯¡¢NASA¤Î¥¢¥Ý¥í11¹æ·îÃåÎ¦Á¥¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¡×¤¬ÃåÎ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·îÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ë´À°®¤ë¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤«¡ª¡¡¤Þ¤µ¤ËÅ·Ì¿¤òÂÔ¤ÄÄ¹¡Á¤¤»þ´Ö¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯Ç°¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î»þ¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ä¡Ä⁉
¢£¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬·ÊÉÊ¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¾å¾º¤Ç¤¤ì¤Ð¥²¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤
Ç¾Æâ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ÈºÂÉ¸¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥é¥¤¥º¤Î¿¿¾å¤Ç¤¢¤ëºÂÉ¸¡Êx1, y1, z1¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿UFO¥á¥«¤Ïz¼´¤Ë±è¤Ã¤Æ²¼¹ß¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢³«¤¤¤¿Î¾¥¢¡¼¥à¤¬¥×¥é¥¤¥º¤ÎÎ¾Â¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£UFO¥á¥«¤ÏÎ¾¥¢¡¼¥à¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤éz¼´Êý¸þ¤Ë¾å¾º¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Î¥×¥é¥¤¥º¤òÇ®¤¯Êú¤¤«¤«¤¨¤Æ¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥á¥«¤Ïz¼´Êý¸þ¤Ë¾å¾º¤Ç¤¤ë¾å¸Â¤Ç¤¢¤ëºÂÉ¸¡Êx1, y1, z1¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢ºÆ¤Ó¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ø¡£ºÂÉ¸¡Ê0, 0, 0¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥º¤ÎÍî¤È¤·¸ý¤Î¡¢¿¿¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÎ¾¥¢¡¼¥à¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËºÂÉ¸¤Ç¾ì½ê¤ò»ØÄê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µÒ´ÑÅª¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤Î²áÄø¤ò²òÀâ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢£¡Ö¥¢¡¼¥à¤¬¼å¤¤¤è¤Í¡×¤È¤ÏÊªÍý³ØÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«
»þ¤òÁÌ¤ë¤³¤Èº£¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¡£1991Ç¯¡¢»ä¤ÏÊªÍý³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÂè1¼¡¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âç³Ø¤Î¶á¤¯¤Î¥²¡¼¥»¥ó¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤Ï¡¢UFO¥á¥«¤Î2ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤¬¥×¥é¥¤¥º¤òÊú¤¨¤¤ì¤º¤ËÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¡Ö¤³¤ì¡¢¥¢¡¼¥à¤¬¼å¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢¼è¤êÂ»¤Í¤¿¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¡¿¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ïº£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡©¡¡¼å¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤ò¡¢»ä¤Ï2021Ç¯¤Þ¤ÇÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤Ê¤é¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡£À¿¤Ë¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£
2021Ç¯¤Î²Æ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥»¥¬À½¤ÎUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼21¡Ê1996Ç¯º¢¤ÎÀ½ÉÊ¡Ë¤ÎUFO¥á¥«¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¤ÎÆþ¼ê¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ê¬²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¢¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¡¿¼å¤¤¡×¤Î¸¶°ø¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³µÎ¬¿Þ¤ò¿ÞÉ½5¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥«¤ò³«¤±¤¿»ä¤¬ºÇ½é¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë1ËÜ¤Î¡Ö¤Ð¤Í¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£º¸±¦¤Î¥¢¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Ð¤Í¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥¢¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¡×¤È¤Ï¡¢±¦¥¢¡¼¥à¤Èº¸¥¢¡¼¥à¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤Í¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤È¤é¤»¤ó¾õ¡Ê¥³¥¤¥ë¾õ¡Ë¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¤Ð¤Í¤Ç¡¢¤½¤Î½Ì¤àÎÏ¤¬¥¢¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤Î¥³¥¤¥ë¾õ¤Î¤Ð¤Í¤ò¡Ö°úÄ¥¥³¥¤¥ë¤Ð¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥¬À½¤ÎUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÆþ¼ê¤·¤ÆÊ¬²ò¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì
¥×¥é¥¤¥º¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¢¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î1ËÜ¤Î¤Ð¤Í¤ÎÎÏ¡ÊÉü¸µÎÏ¡Ë¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÊýË¡¤â¼Â¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¡¡¿ÞÉ½5¤Î¡Êa¡Ë¿Þ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£º¸±¦2ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤È¤â¡¢¥¢¡¼¥à¾åÃ¼¤Î1ÅÀ¤¬»ÙÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¡¼¥à¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¤»¤º¤ËUFO¥á¥«¤¬½é´ü°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥à¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¥¢¡¼¥à¤Î¥·¥ã¥Ù¥ë¤Ï¡¢½ÅÎÏ¤Ç¿åÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¥¢¡¼¥à¤ÎÃæ´Ö°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¾®È½·Á¤ÎÁõÃÖ¡Ê¿ÞÉ½5¡Òb¡Ó¡¿°ìÈÌ¤Ë¡Ö¥«¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥à¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥«¥à¤ÏÎ¾¥¢¡¼¥à¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¡¼¥à¤¬ÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤Î¤Ð¤Í¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó3cm¤Ç¡¢¤Û¤Ü¼«Á³¤ÎÄ¹¤µ¡Ê¿¤Ó¤â½Ì¤ß¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Ö¥é¥Ö¥é¤Î¾õÂÖ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥à¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤Ð¤Í¤Ï¥¢¡¼¥à¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¡¼¥à¤È¤Ð¤Í¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÊªÍý³Ø¤Î´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤À¤Ã¤¿
¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Æ°¤¥«¥à¤¬³ÑÅÙ90ÅÙ¤Ë²óÅ¾¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥à¤ÎÄ¹¼ê¤¬Î¾¥¢¡¼¥à¤Î»ÙÅÀ¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¡ÊÎÏÅÀ¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¿ÞÉ½5¤Î¡ÊC¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥à¤¬¥°¥°¥°¡Á¥Ã¤È³«¤¡¢Î¾¥¢¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤Ð¤Í¡×¤Ï¥°¥°¥°¡Á¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿¤Ó¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó7cm¡£¤Ê¤ó¤È¤Ð¤Í¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÄ¹¤µ¤è¤ê2ÇÜ°Ê¾åÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÆ¤Ó¥«¥à¤¬³ÑÅÙ90ÅÙ¤Ë²óÅ¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¡¼¥à¤Ï¤Ð¤Í¤ÎÉü¸µÎÏ¤È½ÅÎÏ¤ÇÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¡¹½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¼Â¤ËÌÌÇò¤¤¡ª
¤¿¤À¥×¥é¥¤¥º¥²¥Ã¥È¤À¤±¤òÌÜÅª¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤âÊªÍý³Ø¤Î»ëÅÀ¤òÍÑ¤¤¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥à¤Ç¥×¥é¥¤¥º¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ú¤Ã³Ý¤±¡¢Íî¤È¤·¸ý¤Ë±¿¤Ó¡¢¥²¥Ã¥È¤¹¤ë²áÄø¤Þ¤Ç¤òÊªÍý³Ø¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Ï¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
¾®»³ ²Â°ì¡Ê¤³¤ä¤Þ¡¦¤±¤¤¤¤¤Á¡Ë
ÊªÍý³Ø¼Ô
¼¯»ùÅçÂç³ØÍý³ØÉô¶µ¼ø¡£1967Ç¯²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¦É²Âç³ØÍý³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡¢°¦É²Âç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê¡¢¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Êª·÷²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£ÅìµþÂç³ØÊªÀ¸¦µæ½êÃæ³ËÅª¸¦µæµ¡´Ø¸¦µæ°÷¡¢ÅìËÌÂç³Ø¶âÂ°ºàÎÁ¸¦µæ½ê½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¶¯¼§¾ìÊª¼Á²Ê³Ø¡£2017Ç¯ÆüËÜ¼§µ¤²Ê³Ø²ñÍ¥½¨³Ø½Ñ¾Þ¼õ¾Þ¡£
----------
¡ÊÊªÍý³Ø¼Ô ¾®»³ ²Â°ì¡Ë