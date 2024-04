◆2024年版・GWに行ける東京いちごアフタヌーンティー8選。人気ホテルで！ピエール マルコリーニとのコラボも

◆2024年版・GWに行ける東京いちごアフタヌーンティー8選。人気ホテルで!ピエール マルコリーニとのコラボも画像:スカイラウンジ&ダイニングアーティストカフェ/東京ドームホテルまだ間に合う! ゴールデンウィーク(GW)に行ける、東京のいちごアフタヌーンティーを8つセレクトしてご紹介。いつもよりちょっと贅沢したい長期休みに、東京の人気ホテルでシェフが腕によりをかけたいちごスイーツを味わおう。いちごと相性のいい抹茶と組み合わせた春らしいメニューや、ピエール マルコリーニのチョコレートをふんだんに使った特別感たっぷりのセットも。

【東京ステーションホテル】チョコやピスタチオ、桜との組み合わせを楽しむいちごアフタヌーンティー「東京ステーションホテル」内にあるBar & Cafe 「Camellia」からは、旬のいちごスイーツを楽しめるアフタヌーンティー「ストロベリー マルノウチジカン」が登場。チョコレートのほのかな苦みといちごの爽やかな酸味が心地よい「タルトショコラフレーズ」や、ピスタチオクリームと自家製いちごジャムをサンドした「いちごのクレープ」、桜風味のパールクラッカンなどを重ねたグラスデザート「いちごのムース」など、見た目も愛らしいスイーツが勢揃い。また、「海老と帆立のマリネ」や「スモークサーモンルーレ」といった塩気のあるセイボリーも充実。落ち着いた店内の席のほか、窓外の景色を眺められるパサージュ席もあるので、シーンに合わせたティータイムを過ごして。ストロベリー マルノウチジカン店舗名:Bar & Cafe 「Camellia」/東京ステーションホテル住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションホテル 2F提供期間:2024/2/6(火)〜5/6(月・祝)料金:1名7200円※税・サ込メニュー【セイボリー】・海老と帆立のマリネ・パテドカンパーニュとシャルキュトリー盛合せ・スモークサーモンルーレ・本日のカルパッチョ・本日のサンドウィッチ【スイーツ】・タルトショコラフレーズ・いちごのクレープ・いちごのシュークリーム・いちごのムース・プティフール3種※食材の仕入れ状況により一部メニューが変更となる場合あり【コンラッド東京】東京ベイエリアを望む絶景ラウンジで、春を感じる和と洋の贅沢アフタヌーンティーを満喫汐留駅直結のホテル「コンラッド東京」28階のバー&ラウンジ「TwentyEight」より、毎年人気の桜とストロベリーのアフタヌーンティー「桜ストロベリーアフタヌーンティー 春URARA」が提供される。テーマは“和と洋の出会い”。桜風味の生クリームといちごが飾られた「よもぎと桜のティグレ」や、可憐な見た目をした爽やかな味わいの「木頭柚子といちごのレアチーズケーキ」など、和菓子のような見た目ながら洋菓子をベースにしたスイーツがスタンドを彩る。また、「帆立と桜のパンナコッタ 菜の花クレーム」など、スイーツと見間違うほど美しいセイボリーにも注目して。ピンクと緑のコントラストに見惚れる、春ならではのアフタヌーンティーを存分に堪能して。桜ストロベリーアフタヌーンティー 春URARA店舗名:TwentyEight/コンラッド東京住所:東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド東京 28F提供期間:2024/3/1(金)〜5/6(月・祝)料金:スタンダードアフタヌーンティー平日 1名7200円土日祝 1名7800円/13:30および14:00開始の回は1名8300円※平らなガラスのプレートで用意※約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけコンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー1名8700円※コンラッド・ベアが付いたプラン※平らなガラスのプレートで用意※約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけコンラッド・ベア付き・デラックスアフタヌーンティー1名13000円※コンラッド・ベアが付いたプラン※バー&ラウンジ「TwentyEight」の象徴的なボトル棚がモチーフのスタンドで用意※乾杯のグラスシャンパーニュ1杯に加え、約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ※税・サ込メニュー【スイーツ】(全5種)・桜のゼリーと杏仁豆腐のヴェリーニ・あまおうとピスタチオのムース・よもぎと桜のティグレ・木頭柚子といちごのレアチーズケーキ・宇治抹茶チョコレートテリーヌ【セイボリー】(全3種/デラックスアフタヌーンティーは全4種)・帆立と桜のパンナコッタ 菜の花クレーム・ハモンセラーノとさつまいもクリームのタルト 桜寒天・牛肉の味噌煮込み どら焼きスタイル・ズワイガニのタルタル トマトコンソメのイルフロッタント 桜をちらして※デラックスアフタヌーンティーにて提供【スコーン】・プレーンスコーン・黒糖と糀味噌スコーン(クロテッドクリーム、いちごジャムを添えて)※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になる場合あり【ANAインターコンチネンタルホテル東京】いちごと10種類以上のベリーを使用した豪華ティーセット「ANAインターコンチネンタルホテル東京」では、吹き抜けのロビーの中央に位置するくつろぎの空間「アトリウムラウンジ」にて、いちごと10種類以上のベリーをじっくり堪能できる「ベリー・ベリー・ストロベリー・アフタヌーンティー」を開催。フレッシュないちごを例年の約1.5倍使用し、ハスカップ、クランベリー、ラズベリー、赤スグリ、カシス、ウルフベリーなどと組み合わせた、香り高くみずみずしいプチガトー12品が並べられる。また、別皿で提供される5種類のセイボリーにもいちごをアクセントに使用。「ストロベリーカプレーゼ」や「生ハムとストロベリーのクロスティーニ」など、豪華なセイボリーを味わって。ほんのりといちごの香りに包まれながら、甘くてセンセーショナルなひとときを過ごしてみては。ベリー・ベリー・ストロベリー・アフタヌーンティー店舗名:アトリウムラウンジ/ANAインターコンチネンタルホテル東京住所:東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 2F提供期間:2024/1/4(木)〜6/30(日)料金:1名7500円※税・サ込メニュー【ストロベリースイーツ】(12種類)・フレーズデボワとストロベリーのチョコレートパンナコッタ・クランベリーとストロベリーのチョコレートカップ・赤スグリとストロベリーのタルト・ラズベリーとストロベリーのベイクドチーズケーキ・チェリーとストロベリーのルビーチョコレートガナッシュ・ハスカップとストロベリーのクレームパフ・カシスとストロベリーのベイクドドーナツ・ウルフベリーとストロベリーのレアチーズケーキ・カレンズとストロベリーのパウンドケーキ・ブラックベリーとストロベリーのデニッシュ・ブルーベリーとストロベリーのフィナンシェケーキ・ミックスベリーのスコーン【セイボリー】(5種類)・ツナと卵のサンドイッチ・ストロベリーカプレーゼ・鴨とストロベリーチャツネのブリニ・ストロベリーとサーモンムースのエクレア・生ハムとストロベリーのクロスティーニ【ヒルトン東京】ビュッフェスタイルで好きなだけ堪能できる10種類のいちごスイーツ「ヒルトン東京」内に位置するスタイリッシュとモダンが同居するグリルレストラン「METROPOLITAN Grill」で楽しめるのは、お肉が主役のアフタヌーンティー「お肉アフタヌーン with ストロベリースイーツ」。まるでツリーハウスのような木製アフタヌーンティースタンドには、いちごをアクセントに用いた5種類のセイボリーが彩りよく配される。加えて、おしゃれなカラーボックスで用意されるのは、「ビーフサーロインステーキ」など豪華な3種類の肉料理。お肉のうまみを、ゆったりと五感で堪能して。そして食後は、デザートルームにて10種類のストロベリースイーツをビュッフェスタイルで好きなだけ召し上がれ。ジューシーなお肉と爽やかないちごのおいしさを存分に味わおう。お肉アフタヌーン with ストロベリースイーツ店舗名:METROPOLITAN Grill/ヒルトン東京住所:東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 2F提供期間:2023/12/27(水)〜2024/5/7(火)料金:1名 平日6400円/土日祝6900円※税・サ込メニュー【セイボリー】・ミニバーガー ストロベリーケチャップ・シトラスキュアリングサーモン、クリームチーズ、ストロベリージャム・ストロベリーガスパチョ・ハモンセラーノ、フレッシュストロベリー、モッツァレラチーズ、バルサミコソース・ビーフコロッケ マスタード【グリル】・スモークラム肉の餃子 ミントヨーグルトソース・ビーフサーロインステーキ スモークポテト、ホースラディッシュグレモラタソース・ポークロイン、チチャロン、ロメスコソース【デザート】・10種類のストロベリースイーツをお好きなだけ【ザ・プリンス パークタワー東京】ピエール マルコリーニのチョコレートを使ったオリジナルスイーツの数々「ザ・プリンス パークタワー東京」の1階「ロビーラウンジ」からは、ピエール マルコリーニのチョコレートといちごをふんだんに使った「Strawberry & Chocolate Afternoon Tea」をお届け。ピエール マルコリーニのアイコニックなハート型のチョコレート“クール フランボワーズ”を添えた「いちごとチョコレートのグラススイーツ」をはじめ、たっぷりのチョコレートクリームと真っ赤ないちごをサンドした「チョコレートといちごのクッキーシュー」など、赤と黒が映える上品なスイーツを用意。味わい深いチョコレートと甘酸っぱいいちごのマリアージュが楽しんで。濃厚なチョコレートが味わえるホテルオリジナルスイーツを、大切な人と堪能して。Strawberry & Chocolate Afternoon Tea店舗名:ロビーラウンジ/ザ・プリンス パークタワー東京住所:東京都港区芝公園4-8-1 ザ・プリンス パークタワー東京 1F提供期間:2024/3/1(金)〜5/6(月・祝)料金:1名7000円※税込・サービス料15%別メニュー【スイーツ】<グラススイーツ>・いちごとチョコレートのグラススイーツ<1段目>・チョコレートテリーヌ・チョコレートといちごのクッキーシュー・ベリーとゆずのチョコレートケーキ<2段目>・マスカルポーネとあまおうピューレ ヴェリーヌ仕立て・いちごとフロマージュブランムース チョコレートタルト・チョコチップ入りココアのスコーン、バニラのスコーン【セイボリー】・パテドポーク チョコレート・チョコレートタマゴサンド・シュリンプサラダ・野菜とベーコンのブイヨンスープ【ストリングスホテル東京インターコンチネンタル】いちごと桜をふんだんに使用したチャイニーズスイーツ品川駅直結のラグジュアリーホテル「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」の高層階に位置する、美しい天空ダイニング「CHINA SHADOW」で、11種のチャイニーズティーが楽しめる「桜ストロベリーアフタヌーンティー」はいかが。「桜風味の杏仁豆腐」や「桜のタピオカミルク」、「苺と桜のココナッツロール」など春らしい見た目のチャイニーズスイーツ10種がラインナップ。また、「帆立貝の苺マヨネーズ」や「蟹入りココナッツタルトグラタン」など4種のチャイニーズセイボリーも用意される。飲み放題の中国茶と一緒にじっくりと味わって。地上110mから東京ベイ方面の大パノラマを楽しみながら、優雅な午後を過ごして。桜ストロベリーアフタヌーンティー店舗名:CHINA SHADOW/ストリングスホテル東京インターコンチネンタル住所:東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 26F提供期間:2024/3/20(水)〜5/14(火)料金:1名6325円※税・サ込メニュー【セイボリー】・帆立貝の苺マヨネーズ・蟹入りココナッツタルトグラタン・有頭海老の自家製しらす醤蒸し・彩り野菜のピクルス【スイーツ】・桜風味の杏仁豆腐・苺と杏露酒のゼリー・チャイナシャドー特製マンゴープリン・桜のタピオカミルク・苺とライチのプリン・エッグタルト 苺のミルフィーユ仕立て・苺と桜のココナッツロール・桜餡入り胡麻団子・苺のチョコレートをまとったパイナップルパイ・桜香る台湾カステラ【東京ドームホテル】いちごの赤と抹茶の緑が織りなす春限定のアフタヌーンティー「東京ドームホテル」最上階の「スカイラウンジ&ダイニング アーティストカフェ」で、いちごと相性がいい芳醇な抹茶を楽しむ「ストロベリー&抹茶アフタヌーンティー」を召し上がれ。とろりとしたなめらかな食感でミルキーな味わいの「抹茶のブランマンジェ小豆ゼリー」や、升に入れられた和風で上品な見た目の「抹茶ティラミス」などの抹茶スイーツがスタンドを彩る。また、求肥で包んだいちごのアイスクリームがトッピングされた「苺のヴェリーヌ」や、サクサクとした食感の「苺のタルト」など甘くかわいらしいいちごスイーツも楽しんで。いちごと抹茶の色味のコントラストが春を思わせる、華やかなスイーツの数々をゆったりと堪能してみては。ストロベリー&抹茶アフタヌーンティー店舗名:スカイラウンジ&ダイニング アーティストカフェ/東京ドームホテル住所:東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームホテル 43F提供期間:2024/4/1(月)〜5/31(金)料金:1名5700円※税・サ込メニュー【3段スタンド】<上段>・抹茶のブランマンジェ小豆ゼリー・抹茶ティラミス・苺<中段>・苺のヴェリーヌ・苺のタルト・本日のマカロン<下段>・抹茶のロールケーキ・わらび餅の抹茶ソース仕立て・本日のチョコレート・紅茶のスコーン【セイボリー】・苺と生ハムのブルスケッタ・ガスパチョ 魚介のタルタル添え・桜えびのゼッポリーネ※メニュー内容は状況により変更になる場合あり【ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留】抹茶&いちごスイーツを楽しむ優雅なひとときを「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」の24階にある絶景レストラン「HARMONY」では、抹茶といちごを使ったAFTERNOON TEA with “SIROCCO”「抹茶&ストロベリー」が開催される。「抹茶とストロベリーのプリンアラモードパフェ」は抹茶プリンを中心に、抹茶スポンジやいちごをふんだんに使い“プリンアラモード”をパフェで表現。ほかにも、「抹茶とストロベリーのブラウニー」や「抹茶とストロベリーのロールケーキ」など、相性抜群ないちごと抹茶の味わいを楽しめるスイーツが勢揃い。スイス高級ティーブランド「SIROCCO」の紅茶とともに味わって。季節を感じる華やかなアフタヌーンティーを、地上100mの景色とともに満喫してみて。AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「抹茶&ストロベリー」店舗名:HARMONY/ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留住所:東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 24F提供期間:2024/4/1(月)〜6/30(日)料金:1名 コーヒー・紅茶フリー 6000円/SIROCCOティーフリー 9000円※税・サ込※ホテル公式サイトのインターネット予約料金メニュー【スイーツ】・抹茶とストロベリーのプリンアラモードパフェ・抹茶アーモンドチョコレート・抹茶とストロベリーのブラウニー・抹茶とストロベリーのロールケーキ・抹茶のプティタルト【セイボリー】・フィッシュフリッターのチーズベーグルサンドウィッチ・桜えびを浮かべたコーンスープ 枝豆クリームを添えて・紅茶鴨とクスクスのサラダ仕立て・イベリコ豚の生ハム、ストロベリー、モッツアレラチーズのピンチョス・海老とほうれん草のテリーヌ