ストレッチ&もみほぐし「RE:BODY」が2024年4月7日(日)、福岡県福岡市中央区大名に2店舗目をオープンします。

そしてオープン記念として、20分500円(税込)で「RE:BODY」を体験できるキャンペーンを実施します。

ストレッチ&もみほぐし「RE:BODY」福岡市大名店

店舗名 : RE:BODY 大名店

所在地 : 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1丁目6-13 バルビゾン95-2F

TEL : 092-406-3880

営業時間 : AM11:00〜(翌朝)AM3:00

RE:BODYは、身体のバランスを整えるストレッチともみほぐしを組み合わせた画期的なアプローチで、多くの方から支持を受けてきました。

新しい店舗でも、同様の革新的なサービスを提供します。

〈特徴〉

1. 医学的根拠に基づく痛みの原因へのアプローチ

「もみほぐし」+「ストレッチ」によって、深層筋に働きかけ痛みの改善と再発しないカラダを目指します。

2. 伸ばされる気持ち良さに加え、リラクゼーション効果のある施術

運動機能の改善に働きかける運動療法ともみほぐしを合わせることで、直近の痛みを緩和させ理想の体調をプロデュース致します。

3. 深層筋へのアプローチ

通常のもみほぐしでは行き届かない深層筋への施術で、根本的な改善を促します。

新店舗について

RE:BODYの2店舗目は、福岡県福岡市中央区大名に位置し、2024年4月7日より営業を開始します。

こちらの店舗でも、同社独自のトレーニングを受けたプロフェッショナルなセラピストが、心地よい空間とフレンドリーな雰囲気でお客様を迎えます。

また、アビスパ福岡の選手たちがRE:BODY 大名店に訪れ、ストレッチを体験しました。

選手たちは、トレーニング後のリカバリーとしてストレッチを取り入れ、身体の疲れを和らげ、柔軟性を高めることが目的でした。

大名店では、プロフェッショナルなケアと心地よい雰囲気が提供され、選手たちはそのサービスを大いに楽しんでいました。

アビスパ福岡とRE:BODYは、地域コミュニティの健康をサポートするために協力し、今後もその関係をさらに深めていく予定です。

「RE:BODY」は2店舗目のグランドオープンを迎え、地域の方の健康とリラクゼーションに貢献できるよう努めていきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 20分500円で体験できるオープン記念キャンペーンも開催!ストレッチ&もみほぐし「RE:BODY」福岡市大名店 appeared first on Dtimes.