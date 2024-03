幻想的な夜桜のライトアップを開催！神戸「しあわせの村」

神戸「しあわせの村」では、日本庭園の桜(ソメイヨシノ)の開花にあわせ、2024年3月29日(金曜)から夜間に臨時開園し桜をライトアップします。

ライトアップされた桜が水面に映る幻想的な景色を堪能できます。

神戸「しあわせの村」

■ライトアップ概要

開催期間: 2024年3月29日(金曜)から4月7日(日曜)

点灯時間: 18時から20時まで

※開催期間中は、夜間に延長開園します。

※雨天決行、警報発令時は中止とします。

※期間中は、終日ペットの入場はできません。

場所 : しあわせの村 日本庭園(神戸市北区しあわせの村1)

アクセス:

https://shiawasenomura.org/access/access_guide/

料金 : 入場無料

問合せ先: 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 緑地課

TEL…078-743-8090/FAX…078-743-8180

Email…

ryokuchi@shiawasenomura.org

その他 : しあわせの村ホームページ

https://shiawasenomura.org/archives/2602

※変更、中止の場合は、ホームページで発表しました。

スタッフより一言

鮮やかに映し出される花びらの色、水辺の四阿(あずまや)から見る水面に映し出される夜桜、幽玄な夜の日本庭園を行燈(あんどん)の灯りが暖かい空間を作り出します。

「しあわせの村」とは

あふれる緑に包まれ、赤い屋根と白い壁の建物が南ヨーロッパを思わせるしあわせの村は、兵庫県神戸の中心地、三宮から車でわずか25分の場所にある、こどもからおとなまで、お年よりも障がいのある人も、誰もが楽しめる総合福祉ゾーンです。

205ヘクタールの広大な敷地内には、自然を十分に生かしながら、高齢者・障がい者の自立を援助する福祉施設をはじめ、運動広場、芝生広場、キャンプ場など、多種類の屋外スポーツ施設、レクリエーション施設、宿泊施設、温泉施設などがあります。

