宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」から、「ピザ耳」だけを楽しめる期間限定新商品「チーズツイストブレッド」が登場!

さらに、ピザ耳が特徴的な新クラスト「チーズンロールツイスト」、「チェダーベーコンツイスト」、「5チーズツイスト」の3種も登場します。

ドミノ・ピザ「チーズツイストブレッド」

販売期間:2024年3月18日(月)〜5月26日(日)

取扱店舗:ドミノ・ピザ

宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」から、「ピザ耳」だけを楽しめる期間限定新商品「チーズツイストブレッド」と、ピザ耳が特徴的な新クラスト「チーズンロールツイスト」、「チェダーベーコンツイスト」、「5チーズツイスト」の3種が、期間限定で登場!

「チーズツイストブレッド」は、「ピザ耳」だけを楽しめるドミノ・ピザ異例の新感覚サイドメニューです。

新クラスト「チーズツイスト」3種は、クルッとツイストさせたピザの耳にたっぷりのチーズを包み込み、仕上げのガーリックバターオイルで香ばしく焼き上げた、最後のひと口までおいしさを堪能できる新クラスト(生地)。

生地をひねる(ツイストする)ことで、生地の間からとろけだすチーズの様子も楽しめます☆

濃厚なチーズの味わいが楽しめる「チーズンロールツイスト」のほか、チーズンロールツイストに燻しベーコンとチェダーチーズソースをトッピングした「チェダーベーコンツイスト」と、さらにチーズをプラスして計5種類のチーズが楽しめる「5チーズツイスト」の3種類がラインアップされています☆

チーズツイストブレッド

価格:

【2本入り】

・ディップ用トマトソースあり:<デリバリー/持ち帰り>299円

・なし:<デリバリー/持ち帰り>250円

【4本入り】

・ディップ用トマトソースあり:<デリバリー/持ち帰り>450円

・なし:<デリバリー/持ち帰り>399円

【マイドミノ サイドメニュー選択】+50円

期間限定で楽しめる、ピザ耳だけの新サイドメニュー「チーズツイストブレッド」

ピザ耳だけの商品化はドミノ・ピザ初!

「ピザ耳が主役の商品があってもいいのではないか、ピザ耳こそ愛してほしい!」という想いで開発されました。

100%モッツァレラチーズを使用したストリングチーズをピザ生地でクルっとツイストして包んでいます。

仕上げのガーリックバターオイルとパルメザンチーズが、味のアクセントに☆

手軽な2本入りと、シェアできる4本入りがラインアップ。

それぞれディップ用のトマトソース有無を選択でき、プラス50円でマイドミノの選べるサイドメニューでも楽しめます。

とろける濃厚なチーズとガーリックバターオイルの香ばしい味わいは、ボリュームも満点で、お酒のお供にもぴったり。

おいしいチーズとおいしいピザ生地の組み合わせがたまらない、期間限定の味です☆

新クラスト「チーズツイスト」3種

変更可能対象:ハンドトス(レギュラークラスト)のピザ全種

期間限定で販売される3種の新クラストは、「すべての方々に、耳も含めてピザを余すことなく楽しんでほしい。」という想いで開発されたピザ生地です。

耳の部分をひねり(ツイスト)ながらチーズを包み込むことによって、生地に隠れることなくピザ耳の表面からチーズのとろ〜りとろけている様子が見え、見た目にも華やかで濃厚なチーズ感を演出しています。

おいしさだけではなく視覚的にもチーズを堪能することができる、チーズラバーにとって夢のような特別なチーズクラスト商品です☆

それぞれ、プラス390円〜670円で生地変更ができるので、好みのピザと組み合わせられるのもうれしいポイント。

クラストを変更する場合は、好きな商品を選択後、プルダウンで希望のクラストを選択してください。

チーズンロールツイスト

価格:Sサイズ+390円、Mサイズ+490円、Lサイズ+570円

100%モッツァレラチーズを使用したストリングチーズをピザの耳に包み込み、北海道産バターを使用したガーリックバターオイルを塗って香ばしく焼き上げています。

ガーリックバターオイルには隠し味にコンソメをきかせており、コク深い味わいが広がります。

チェダーベーコンツイスト

価格:Sサイズ+490円、Mサイズ+590円、Lサイズ+670円

チーズンロールツイストに、さらに燻しベーコンとチェダーチーズソースをトッピングしています。

100%モッツァレラチーズと濃厚なチェダーチーズソースに、ベーコンのスモーキーな風味が堪らない、相性抜群の味わいが楽しめるクラストです。

5チーズツイスト

価格:Sサイズ+440円、Mサイズ+540円、Lサイズ+620円

チーズンロールツイストに、さらに3種類のチーズをトッピング!

耳に包まれている100%モッツァレラチーズを使用したストリングチーズに、チェダーチーズソースと、3種類のチーズ(パルメザンチーズ、チェダーチーズ、ゴーダチーズ)をミックスしたパルメザンミックスチーズをふんだんにトッピングした、まさにチーズ尽くしのクラストです。

定番人気のクワトロ・ピザが新クラストで楽しめる!

新クラストと特に相性が抜群な、人気の4種類を1枚で味わえるクワトロ・ピザ「クワトロ・ハッピー」と「クワトロ・3ハッピー」が新クラスト3種で、同じく期間限定で登場します!

「クワトロ・ハッピー」をチーズンロールツイストにした「チーズンロールツイスト クラシック・クワトロ」は、持ち帰りSサイズで楽しめます。

普段食べているお気に入りのピザも、新クラスト にすることで、とろけるチーズの味わいや、ガーリックバターオイルの香ばしさがプラスされ、いつもとは異なるおいしさを堪能できること間違いなしです☆

チーズンロールツイスト クラシック・クワトロ

価格:

・デリバリー:Sサイズ:3,390円〜、Mサイズ:4,090円〜、Lサイズ:4,790円〜

・持ち帰り半額:Sサイズ:1,695円〜、Mサイズ:2,045円〜、Lサイズ:2,395円〜

「トロピカル」「ジェノベーゼ」「アメリカン」「マルゲリータのクワトロ・ピザ」を、チーズンロールツイストで楽しめます。

チーズンロールツイスト プレミアム・クワトロ

価格:

・デリバリー:Sサイズ:3,990円〜、Mサイズ:4,690円〜、Lサイズ:5,390円〜

・持ち帰り半額:Sサイズ:1,995円〜、Mサイズ:2,345円〜、Lサイズ:2,695円〜

「シェフの気まぐれ野菜スペシャル」「ギガ・ミート」「シーフード・スペシャル」「高麗カルビ」のクワトロ・ピザを、チーズンロールツイストの期間限定クラストで楽しめます。

チェダーベーコンツイスト クラシック・クワトロ

価格:

・デリバリー:Sサイズ:3,490円〜、Mサイズ:4,190円〜、Lサイズ:4,890円〜

・持ち帰り半額:Sサイズ:1,745円〜、Mサイズ:2,095円〜、Lサイズ:2,445円〜

「トロピカル」「ジェノベーゼ」「アメリカン」「マルゲリータ」のクワトロ・ピザを、チェダーベーコンツイストで味わえるピザです。

チェダーベーコンツイスト プレミアム・クワトロ

価格:

・デリバリー:Sサイズ:4,150円〜、Mサイズ:4,850円〜、Lサイズ:5,550円〜

・持ち帰り半額:Sサイズ:2,075円〜、Mサイズ:2,425円〜、Lサイズ:2,775円〜

「シェフの気まぐれ野菜スペシャル」「ギガ・ミート」「シーフード・スペシャル」「高麗カルビ」のクワトロ・ピザが、期間限定のチェダーベーコンツイストで登場します。

5チーズツイスト クラシック・クワトロ

価格:

・デリバリー:Sサイズ:3,450円〜、Mサイズ:4,150円〜、Lサイズ:4,850円〜

・持ち帰り半額:Sサイズ:1,725円〜、Mサイズ:2,075円〜、Lサイズ:2,425円〜

「トロピカル」「ジェノベーゼ」「アメリカン」「マルゲリータ」のクワトロ・ピザが、チーズ好きにはたまらない5チーズツイストで登場します。

5チーズツイスト プレミアム・クワトロ

価格:

・デリバリー:Sサイズ:4,090円〜、Mサイズ:4,790円〜、Lサイズ:5,490円〜

・持ち帰り半額:Sサイズ:2,045円〜、Mサイズ:2,395円〜、Lサイズ:2,745円〜

「トロピカル」「ジェノベーゼ」「アメリカン」「マルゲリータ」のクワトロ・ピザが、チーズ尽くしの5チーズツイストで味わえます☆

「チーズツイストブレッド」がイベントに登場

【「日本酒&フードフェス2024」概要】

開催日時:2024年3月23日(土)12:00〜20:00、3月24日(日)11:00〜19:30

※各日30分前がラストオーダー

※売り切れの場合もあります

開催場所:東京スカイツリータウン 4Fスカイアリーナ

入場料:無料(商品の購入にはチケットが必要です)

販売商品:チーズツイストブレッド、カマンベールピザ フードチケット1枚(500円)

『日本酒&フードフェス2024』にドミノ・ピザが出店!

当日は、4本入りでボリューム満点のピザ耳「チーズツイストブレッド」と、ペパロニとマッシュルームのピザ王道の組み合わせがたまらない「カマンベールピザ」の2品が味わえます。

おいしいピザ耳がたっぷり楽しめる、期間限定の新商品!

ドミノ・ピザの「チーズツイストブレッド」と、新クラスト「チーズンロールツイスト」「チェダーベーコンツイスト」「5チーズツイスト」の3種は、2024年3月18日(月)から5月26日(日)までの期間限定で登場です。

