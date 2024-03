世界中のファンによる投票が行われた「クランチロールアニメアワード2024」の授賞式が、2024年3月2日(土)に東京で開催されました。5つの配信サービス、30を超えるアニメスタジオによる50以上のTVアニメと劇場版作品の中から「アニメ・オブ・ザ・イヤー」に選出されたのは『 呪術廻戦 第2期』でした。『 呪術廻戦 第2期』はこのほかに最優秀キャラクターデザイン賞、最優秀監督賞、最優秀撮影賞、最優秀アクション作品賞、最優秀助演キャラクター賞、最優秀オープニング賞、最優秀エンディング賞、最優秀声優賞(⽇本語)も受賞しています。

The Anime Awards - Crunchyrollhttps://www.crunchyroll.com/ja/animeawards/クランチロール・アニメアワード2024 | ソニー公式 - YouTube各部門の受賞作品は以下の通りとなりました。◆受賞作品・アニメ・オブ・ザ・イヤー 呪術廻戦 第2期・最優秀継続シリーズ賞ONE PIECE・最優秀新シリーズ賞チェンソーマン・最優秀⻑編アニメ賞すずめの⼾締まり・最優秀オリジナルアニメ賞Buddy Daddies・最優秀アニメーション賞「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編・最優秀キャラクターデザイン賞 呪術廻戦 第2期・最優秀監督賞御所園翔太( 呪術廻戦 第2期)・最優秀撮影賞 呪術廻戦 第2期・最優秀美術賞「⻤滅の刃」⼑鍛冶の⾥編・最優秀ロマンス作品賞ホリミヤ-piece-・最優秀コメディ作品賞SPY×FAMILY Season 1 第2クール・最優秀アクション作品賞 呪術廻戦 第2期・最優秀ファンタジー作品賞「⻤滅の刃」⼑鍛冶の⾥編・最優秀ドラマ作品賞進撃の巨⼈The Final Season 完結編(前編)・最優秀⽇常系作品賞ぼっち・ざ・ろっく!・最優秀主演キャラクター賞モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE)・最優秀助演キャラクター賞五条悟( 呪術廻戦 第2期)・「何があっても守りたい」キャラクター賞アーニャ・フォージャー(SPY×FAMILY Season 1 第2クール)・最優秀アニソン賞「アイドル」YOASOBI(【推しの⼦】)・最優秀作曲賞進撃の巨⼈ The Final Season 完結編(前編)・最優秀オープニング賞キタニタツヤ「⻘のすみか」( 呪術廻戦 第2期 懐玉・玉折)・最優秀エンディング賞崎⼭蒼志「燈」( 呪術廻戦 第2期 懐玉・玉折)・最優秀声優賞(⽇本語)中村悠⼀(『 呪術廻戦 第2期』五条悟役)・最優秀声優賞(英語)ライアン・コルト・レビー(『チェンソーマン』デンジ役)◆オレンジカーペット授賞式に先立って、VIPゲストやセレブリティ、ノミネートされた方々(ノミニー)による「オレンジカーペット」が実施されました。1番手は授賞式前の配信番組を担当したクランチロール・パーソナリティのティム・リュ氏とローレン・ムーア氏。まずは自撮りしながらオレンジカーペットにやってきました。落ち着いておすましモードの2人。クランチロール幹部の皆氏。左からチーフ・ピープルエクスペリエンス・オフィサーのバーブ・バイーダン氏、グローバル・コマース シニア・バイスプレジデントのミッチェル・バーガー氏、ジェネラル・カウンセルのエリザベス・コーエン氏、チーフ・オペレーティング・オフィサーのギータ・レバプラガダ氏、プレジデントのラウール・プリニ氏、エマージング・ビジネス エグゼクティブ・バイスプレジデントのテリー・リー氏、チーフ・ファイナンス・オフィサーのトラビス・ペイジ氏、チーフ・プロダクト・オフィサーのカリエル・ロバーツ氏、チーフ・コンテンツ・オフィサーの末平アサ氏。クランチロール グローバル・アクイジション&グローバル・コンテンツプランニング シニア・バイスプレジデントのアダム・ゼーナー氏コンテンツクリエイターのリナ・レモン氏アーティストでプロデューサーのイェジ氏シンガーソングライターのイローナ・ガルシア氏ソニー&クランチロールの幹部。左からソニー・ピクチャーズ エンタテインメント モーションピクチャーグループ プレジデントのサンフォード・パニッチ氏、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント ワールドワイド・ディストリビューション&ネットワーク部門会長のキース・ル・ゴイ氏、ラウール・プリニ氏、ソニーグループ株式会社 代表執行役会長・CEOの吉⽥憲⼀郎氏。『スパイダーマン:アクロズ・ザ・スパイダーバース』監督のホアキン・ドス・サントス氏はお子さんと一緒に。モデル・俳優でありプロゲーマー・デジタルクリエイターでもあるヴィニー・ハッカー氏(左)は弟さんと一緒に登場。作曲家のKOHTA YAMAMOTO氏&澤野弘之氏テリー・リー氏とクランチロール創業者のクン・ガオ氏ラッパー・プロデューサーのVERBAL氏AMBUSH クリエイティブディレクターのユン・アン氏ファッションモデル・ドラァグエンターテイナー・インターナショナルDJのアクエリア氏タレント・俳優で陸上十種元日本チャンピオンの武井壮氏『パラサイト 半地下の家族』『スノーピアサー』などで知られるポン・ジュノ監督(中央)NFLのスター選手、デマーカス・ローレンス氏WWEワールドチャンピオン・俳優・起業家のメルセデス・バーナード氏ラウール・プリニ氏、ソニーグループ株式会社代表執行役社長・COO・CFOの⼗時裕樹氏、キース・ル・ゴイ氏ラッパー・アーティストのシェイ・リンゴ氏俳優・擁護家・起業家のライザ・ソベラノ氏ノミニーの渡辺怜央氏ら。セレブリティなどはオレンジカーペットに登場する順番と時間が事前に決まっているのですが、ノミニーやゲストはカーペットに来るか来ないかも不明で、当日着用しているパスの情報だけが頼りのため、以後も名前が抜けるケースがあります。ホスト・実業家・タレントのROLAND氏TBSの成能大樹氏、吉田裕二氏、渡辺信二氏歌手のLiSA氏OMA&Shing02&SPIN MASTER A-1のみなさん。アニメ『サムライチャンプルー』TV放送20周年記念ということで、授賞式でオープニング主題歌『battelcry』を披露してくれました。左からSPIN MASTER A-1の奥様、SPIN MASTER A-1(左から2人目)、OMAのマネージャー、OMAのメンバー、Shing02(右から2人目)、Shing02のパートナー。『⼭⽥くんとLv999の恋をする』チーム。チーフプロデューサー・丹羽将己氏、浅香守生監督、アニメーションプロデューサー・橋本健太郎氏インド映画俳優のラシュミカ・マンダンナ氏『THE FIRST SLAM DUNK』チーム。アニメーションプロデューサー・西川和宏氏、CGディレクター・中沢大樹氏、演出・宮原直樹氏、プロデューサー・松井俊之氏クランチロール&ソニー関係者。右端はソニーの副社長・最高戦略責任者、御供俊元氏。『ホリミヤ-piece-』チーム。左からプロデューサー・藤村智子氏、プロデューサー・小田桐成美氏、原作・HERO氏、原作担当編集・石川裕香氏、キャラクターデザイン・飯塚晴子氏、漫画・萩原ダイスケ氏、石浜真史監督、アニメーションプロデューサー・伊藤泰斗氏俳優のイマン・ヴェラーニ氏。『マーベル・シネマティック・ユニバース』でカマラ・カーン(ミズ・マーベル)を演じています。授賞式のホストを務めるジョン・カビラ氏と天城サリー氏声優・古賀葵氏声優・青山吉能氏『【推しの子】』チーム。左から美術監督・宇佐美哲也氏、OPディレクター・山本ゆうすけ氏、制作プロデューサー・小林涼氏、監督・平牧大輔氏、助監督・猫富ちゃお氏、プロデューサー・山下愼平氏、プロデューサー・吉岡拓也氏『わたしの幸せな結婚』チーム。1人挟んで監督・久保田雄大氏、監修・阿保孝雄氏、プロデューサー・笠原周造氏。『天国大魔境』チーム。プロデューサー・高橋和彰氏、プロデューサー・森廣扶美氏、監督・森大貴氏、アニメーションプロデューサー・大平将史氏、制作デスク・都築優介氏、プロデューサー・松村一人氏『ヴィンランド・サガ』チーム。2人おいて、音楽・やまだ豊氏、原作・幸村誠氏。右端はキャラクターデザイン・阿比留隆彦氏。『BIRDIE WING -Golf Girls' Story- シーズン2』チーム。アソシエイトプロデューサー・乾雄介氏、稲垣隆行監督、プロデューサー・關山晃弘氏、製作統括・尾崎雅之氏 呪術廻戦 第2期』チーム。演出・中園真登氏、副監督・愛敬亮太氏、御所園翔太監督、撮影監督・伊藤哲平氏、演出・高田陽介氏YOASOBIのお二人俳優・歌手・モデルの栗⼭千明氏『Do It Yourself!! どぅー・いっと・ゆあせるふ!!』チーム。アニメーションプロデューサー・向峠和喜氏、アニメーター・加藤祐子氏、プロップデザイン・加藤けえ氏、結愛せるふ役・稲垣好氏、岩瀬友彦監督