耳に違和感があった女性はある日、カメラ付き耳かきで耳の中を探ってみたところ、1匹のクモを見つけた。恐怖を感じた女性だが、クモを取り出すことができて胸をなでおろした。しかしその後、耳に痛みを感じて病院で検査を受けてみると、耳の中で起こった驚きの事実が判明したという。「どうやって耳の中に入ってきたのか分からない」と困惑する女性について、英ニュースメディア『Metro』などが伝えている。

英チェシャー州セールに住むルーシー・ワイルドさん(Lucy Wild、29)が耳の違和感に気がついたのは、10月中旬のことだった。ルーシーさんは、「朝、目覚めると“カサカサ”という音が聞こえたんです」と当時を振り返る。最初は「耳垢のせいかな?」と思っていたが、その奇妙な音は一日中続き、ルーシーさんは不安を募らせた。

そして耳の中を確認するため、ルーシーさんはカメラとライト付きのハイテク耳かき「Smartbud」を使うことにした。耳かきのカメラはスマホと繋ぐことができ、耳の中の状態をスマホで確認できる仕様だ。早速、この耳かきを使って内部を確認してみると、1匹のクモが居座っていた。

自分の耳の中にクモがいるという衝撃の発見をしてしまったルーシーさんは、耳かきを使って必死にクモを取り出そうとした。しかし上手くいかなかったため、医療アドバイスをもらえるイギリスの緊急時連絡番号「111」に連絡して助けを求めた。

オペレーターから指示を受け、温かいオリーブオイルを耳の中に入れると、オイルと一緒にクモが出てきた。ルーシーさんは、「クモはオリーブオイルまみれで、1センチくらいの大きさでした」と明かしている。

「どうやってクモが耳の中に入ってきたのか分からず、混乱しましたよ」とルーシーさんはショックを受けていたが、無事にクモを取り出すことができて安堵していた。ところが、しばらくすると耳から出血し、耳の聞こえが悪くなってしまった。病院へ行くと、ルーシーさんは1週間分の抗生物質を処方された。

しかし、薬を飲み終えても耳の痛みが治まらなかったため、耳かきを使って再び耳の中を確認すると、黒っぽい物が耳を覆っていた。正体は分からなかったが、普通ではないと感じたルーシーさんは、すぐに病院で検査を受けることにした。

「耳の中に切り傷ができてしまったのか、それとも他にもクモがいたのか」と不安を抱くルーシーさんの耳に、担当医はカメラを入れて映像を確認した。すると医師は、「こんな状態は見たことがありませんよ」と驚いていたという。そして、ルーシーさんは「痛いだろうけど我慢してください」と医師に言われ、吸引管で耳の中の異物を取り出すことになった。処置には激しい痛みが伴ったそうで、ルーシーさんは「あまりの痛みに嘔吐してしまいました。出産や帝王切開をした方がましなくらい、酷い痛みでした」と語っている。

ルーシーさんの耳の中にあった黒い物体はいったい何だったのか。吸引処置を終えた担当医は、「これはクモの巣ですね」とルーシーさんに驚きの事実を告げたのだ。この診断の前に、ルーシーさんはパートナーに相談しており、「耳の中にクモの巣でもあるんじゃないの?」と冗談を言われていた。しかしこの冗談が現実となってしまい、ルーシーさんは恐怖で震え上がったそうだ。

無事にクモの巣を取り除いた後、ルーシーさんは念のために自宅でもう一度耳の中を耳かきで確認した。そこはほとんどキレイになっていたが、何かが残っているように見えたため、綿棒を使って掃除したという。

ルーシーさんの恐怖体験が多数のメディアに取り上げられると、読者からは「これは悪夢だ」「最悪な状況」「耳の中はちゃんと掃除しようと決めたよ」などといった声が多数あがった。

ちなみに今年10月には、台湾在住の女性が耳に違和感を覚えて病院に行くと、耳の中に生きたクモがいることが判明し、さらには脱皮をした抜け殻も見つかったというケースが医学雑誌『The New England Journal of Medicine』に掲載され、話題を呼んでいた。

