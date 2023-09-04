¿ØÆâÃÒÂ§¡¡°ì»þ´ü¡Ö¶¦±éNG¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÇä¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¡Ê49¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¡¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª³ÈÂçSP¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦00¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÆ±1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·ÝÎò30¼þÇ¯¡¡¥Ö¥é¥Þ¥è¡õ¥Õ¥Ã¥È¸åÆ£¤â¤ª½Ë¤¤¡ú¡ÊÈë¡ËÍ§¾ðÊª¸ì¡¡¿ØÍÍÅÁÀâ¡¡¤¢¤ÎÁûÆ°¤ÎÎ¢ÏÃ¤Þ¤Ç¡ª¡×¤ÈÂê¤·¿ô¡¹¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ëÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1992Ç¯¤ËNSC¤Î11´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Íâ93Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¿ØÆâ¡£¤·¤«¤·¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º2Ç¯¸å¤Î95Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¿´ºØ¶¶2ÃúÌÜ·à¾ìÊÄ´Û¸å¤Ë¤Ç¤¤¿¡Öbase¤è¤·¤â¤È¡×¤Î¼ã¼ê¤òÂ«¤Í¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ò½çÄ´¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿ØÆâ¡£¼ã¤¤º¢¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤¬¤éNSCÂçºå¹»¤Î2´ü¸åÇÚ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºµÈÅÄ¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£Åö»þ¡¢¿ØÆâ¤¬Èà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë»þ¤â¾ï¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¡¢¹â¤¤ÍÎÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤°¤é¤¤Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¸½ºß¤ÎºÊ¤È¤Î°¦¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤´Ø·¸À¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤ÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¿ØÆâ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡ÊµÈÅÄ¤Ï¡ËÇä¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çä¤ì¤Ê¤¤ËÍ¤À¤±¤ÎÌÌÇò¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡ÊÀ¤´Ö¤Ë¡Ë¥Ð¥ì¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤òÂç¹¥¤²á¤®¤ÆÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¿ØÆâ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Þ¥è¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ð¡Á¥ó¡ª¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬2005Ç¯¤ËM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤·¤ÆÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖËÍ¤âÅìµþ¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥Þ¥è¤¬¡ÊÆ±¤¸»Å»ö¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¥Ö¥é¥Þ¥è¤¬¤ª¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¯¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¶¦±éNG¤Ë¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤â¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦Ãæ¡¢¿ØÆâ¤Ï¡Ö°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¤¢¤ó¤À¤±²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤¬Çä¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´é¤·¤Æ²¶¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤È¤«¡£¥Ö¥é¥Þ¥è¤ÎÈÖÁÈ¤È¤«¤¢¤ë¤±¤Éº£¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ø¤ó¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÃ¯¤è¤ê¤âÌÌÇò¤µ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¼»ÅÊ¤Ë»÷¤¿»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë´¶¾ð¤æ¤¨¤À¤Ã¤¿¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅö»þ¤Î¼«¿È¤ÎÍÉ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡