昭和6年（1931）創業！ 元祖ドミカツ丼の店「カツ丼 野村」

「カツ丼 野村」の「ドミカツ丼（ヒレ）」1150円

カツ丼といえば卵とじにするのが一般的ですが、岡山ではデミグラスソースをかけていただく「デミカツ丼」がご当地どんぶりとして親しまれています。

「カツ丼 野村」の店内

その発祥の店といわれているのがここ「カツ丼 野村」。現在は4代目店主が昭和6年（1931）創業以来一子相伝の味を引き継いでいます。「ドミグラスソースカツ丼」は、ご飯の上にゆでたキャベツを敷き、その上にカツ、ドミグラスソース、最後にグリーンピースをのせて完成！卵でとじたカツ丼とのセットメニューもあります。

■カツ丼 野村（かつどん のむら）

住所：岡山県岡山市北区平和町1-10

TEL：086-222-2234

営業時間：11〜15時LO（土・日曜、祝日は11時〜14時30分LO、17時30分〜20時30分LO）

定休日：月曜（祝日の場合は翌日）

アクセス：岡電西川緑道公園電停からすぐ

駐車場：なし



岡山市民が愛するコク豊かなデミソースが自慢「食堂やまと」

「食堂やまと」の「カツ丼（中）」930円

「食堂やまと」は地元で昔から愛される名店。3大人気メニュー「カツ丼」「中華そば」「やきめし」は、シンプルなメニューだけに他店との違いがはっきり出ると評判です。「カツ丼」は揚げたてのカツに秘伝のデミグラスソースがたっぷりかかった一品で、デミグラスソースは中華そばのスープをベースに作っているとか。この店ならではの味を楽しんでみてください。

■食堂やまと（しょくどうやまと）

住所：岡山県岡山市北区表町1-9-7

TEL：086-232-3944

営業時間：11〜19時（15〜16時は麺類のみ）

定休日：火曜

アクセス：岡電城下電停から徒歩4分

駐車場：なし



真っ黒な見た目がインパクト大！県民ソウルフード「えびめしや 万成店」

「えびめしや 万成店」の「えびめし」990円

「えびめし」はご飯にエビなどの具を入れて炒めて、ドライカレーのようなソースで仕上げたご当地メニュー。錦糸玉子がのっているのが一般的です。

「えびめしや 万成店」の店内。奥には座敷席も

「えびめしや」は昭和41年（1966）創業の岡山えびめしの元祖のお店。定番の「えびめし」990円は、スパイシーな秘伝のソースで味付けしてあり、見た目よりもあっさり！ぷりぷりのエビと錦糸玉子がいいアクセントになっています。ハンバーグなどの洋食メニューも揃い、150円で追加できるポトフやアイスも人気です。

■えびめしや 万成店（えびめしや まんなりてん）

住所：岡山県岡山市北区万成西町2-53

TEL：086-251-6221

営業時間：11時〜14時30分LO、17時〜21時LO

定休日：無休

アクセス：JR岡山駅からJR吉備線（桃太郎線）で3分、備前三門駅下車、徒歩25分

駐車場：35台



岡山県のご当地グルメ

20年以上愛される優しい味わいのカレー「QUIET VILLAGE CURRY SHOP」

「QUIET VILLAGE CURRY SHOP」の「3種盛り」1300円

「岡山カレー」は、桃農家が作った桃のチャツネを隠し味にしたご当地カレーで、辛さにコクと甘味がプラスされた奥深い味わいが魅力。岡山市内には岡山カレーを提供するお店が50店舗ほどあります。

インテリアもおしゃれな「QUIET VILLAGE CURRY SHOP」の店内

「QUIET VILLAGE CURRY SHOP」はオランダ通りのカレー専門店で、県内外のカレー好きから圧倒的な支持を誇ります。ベンガル地方の家庭料理を元にしており、良質のスパイスだけを使ったカレーは、体にやさしい味わいが魅力です。「3種盛り」1300円はチキン、ダル（豆）、日替わりのカレー3種を盛り合わせた一皿。プラス150円でスパイス卵のトッピングもできます。

■QUIET VILLAGE CURRY SHOP（くわいえっと ゔぃれっじ かれーしょっぷ）

住所：岡山県岡山市北区表町1-6-43

TEL：086-231-4100

営業時間：11時30分〜15時LO

定休日：月曜、ほか不定休

アクセス：岡電城下電停から徒歩3分

駐車場：なし



豚骨醤油スープが決め手の岡山ラーメン「冨士屋」

「冨士屋」の「チャーシュー麺」1080円

岡山市を中心に食べられている「岡山ラーメン」は、豚骨醤油スープが多く見られます。細めのストレート麺が特徴で、ユニークなトッピングにも注目です。

「富士屋」は岡山駅西口からすぐ

昭和25年（1950）に奉還町で創業し、岡山ラーメンの源流といわれる「冨士屋」。豚骨をベースにした醤油味のスープは中細麺との相性抜群です。バラ肉をじっくりと煮込んだ特製チャーシューはあっさりと食べやすく、ペロリといけちゃいます。そんな特製チャーシューがどんぶりを埋め尽くす圧巻の「チャーシュー麺」1080円は必食です。

■冨士屋（ふじや）

住所：岡山県岡山市北区奉還町2-3-8

TEL：086-253-9759

営業時間：11時〜19時30分LO（売り切れ次第終了）

定休日：水曜

アクセス：JR岡山駅から徒歩5分

駐車場：3台



ばら寿司の伝統の味を守る寿司店「福寿司」

「福寿司」の「岡山ちらし」2200円

「ばら寿司」は、江戸時代に備前岡山藩の初代藩主・池田光政が「食膳は一汁一菜とする」という倹約令を出したことに反発した庶民が、多様な具材をごはんの上にのせて「一菜」としたのが始まりだといわれています。主にハレの日にいただく歴史ある郷土料理で、瀬戸内海の旬魚や野菜などの具材がたっぷり入っているのが特徴です。

職人技が堪能できる「福寿司」のカウンター席

昭和31年（1956）から3代にわたって続く老舗寿司店「福寿司」では、岡山伝統の味にこだわった郷土料理を一品料理やコース料理などで味わえます。「岡山ちらし」2200円はサワラや穴子、地元の旬野菜がたっぷり入り、見た目も華やかで食べ応え満点です。

■福寿司（ふくずし）

住所：岡山県岡山市北区奉還町2-16-17

TEL：086-252-2402

営業時間：11時30分〜13時30分LO、17時〜20時30分LO（日曜は昼のみ）

定休日：月曜、第1・3・5火曜

アクセス：JR岡山駅から徒歩7分

駐車場：2台



地元ネタがひしめき合う魚介の宝石箱「吾妻寿司 天満屋店」

「吾妻寿司 天満屋店」の「岡山ばら寿司」1800円〜

天満屋での買い物帰りにも立ち寄りやすい「吾妻寿司 天満屋店」

岡山天満屋の地下フードコートに展開する、創業明治45年（1912）の「吾妻寿司 天満屋店」。「ままかり寿司」1200円などの岡山名物寿司が多彩に揃います。名物の「岡山ばら寿司」1800円〜は、地物の魚介類、エビ、穴子、ママカリ、タコ、サワラなどに、キヌサヤやレンコンなどさまざまな具材が盛られている華やかな一品。地元ネタは季節によって内容が変わるので、旬も楽しめます。

■吾妻寿司 天満屋店（あずまずし てんまやてん）

住所：岡山県岡山市北区表町2-1-1天満屋岡山店地下1階

TEL：086-231-7703

営業時間：10〜19時LO

定休日：天満屋に準ずる

アクセス：岡電城下電停から徒歩5分

駐車場：天満屋地下駐車場利用約2400台（30分150円〜）



