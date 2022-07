彼女のお気に入りの場所でロマンチックなプロポーズを演出するはずだった男性に悲劇が起きた。男性が取り出した指輪はケースから落ち、こともあろうに馬の糞と干し草に紛れてしまったという。『Tyla』などが伝えている。

英グレーター・マンチェスター州ウィガン出身のルイス・ピーターソンさん(Lewis Paterson、30)は今月、フランスを旅行中に交際歴3年のニコラ・ボルトンさん(Nicola Bolton)にプロポーズをした。

ルイスさんが選んだのは、ドルドーニュ川を臨むフランス南西部ドルドーニュ県のカステルノー城をバックにしたロマンチックな場所で、プロポーズはおとぎ話のように進むはずだった。

ところがルイスさんがニコラさんの前に跪き、指輪が入ったケースの蓋を開けたところ、なんとダイヤモンドの指輪がケースを開けたはずみで落ちてしまい、道の端に積んであった馬の糞と干し草の中に紛れこんでしまったのだった。

指輪はその後、ニコラさんが見つけ出し、ルイスさんは改めて“運(うん)がついた指輪”でプロポーズをしたとのこと。答えは嬉しい「イエス」で、当時の動画をルイスさんがInstagramに投稿したところ話題となった。

ルイスさんは動画に「自分が主導権を握ろうと思う時は、いつも思い通りにはいかないんだよ」と言葉を添えており、プロポーズの日のことを次のように振り返った。

「本当に信じられなかったよ。幸いなことに彼女は面白がって笑ってくれてね。あの時は2人で笑いが止まらなかったよ。」

「まあ、少なくとも、映画『美女と野獣』のインスピレーションになったという町で、僕のプリンセスにプロポーズできたのだから良かったよ。『美女と野獣』は彼女が大好きな映画だからね。」

ちなみに幸せいっぱいの2人は、同じ場所に戻り結婚式を挙げる予定を立てているそうで、Instagramには2人を祝福する声が多数寄せられている。

