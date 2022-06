東京＆博多「カービィカフェ」に桃がテーマの夏限定メニュー、ピーチパフェやティーソーダ

東京と博多の「カービィカフェ(Kirby Café)」から、夏季限定メニューが登場。2022年7月7日(木)より9月11日(日)までの期間限定で提供される。

東京&博多「カービィカフェ」に桃がテーマの夏限定メニュー

人気ゲームシリーズ「星のカービィ」お馴染みのモチーフの数々で装飾された店内で、カービィをテーマにしたオリジナルメニューの数々を提供している「カービィカフェ」。今回は桃をテーマに、夏のまぶしい日ざしにインスピレーションを得たカービィたちが贈る、様々な期間限定メニューが楽しめる。

「カービィのピーチ♡ピーチパフェ」

たとえば「カービィのピーチ♡ピーチパフェ」は、カービィそっくりのピンクの桃をふんだんに使ったピーチパフェ。夏の海を思わせる爽やかな青のゼリーとふわふわ食感のスポンジをかき分けていくと、グラスの底にはハートの砂糖がチラリ。非売品の「Summer スーベニアパフェグラス」が付属する、一つで二度“おいしい”メニューとなっている。

星形ナタデココが浮かぶティーソーダ、甘酸っぱいデザートピッツァ

このほか、星形のナタデココが浮かぶかき氷入りのティーソーダに桃の角切りとゼリーをトッピングした「ころころ♪ももいろピーチティーソーダ」、焼きたてピッツァにカスタードクリームや甘酸っぱいフルーツを乗せた「ガルルフィのあしあとデザートピッツァ」、『星のカービィ ディスカバリー』に登場するワドルディカフェのメニューを再現した「ヘンケイ!くるまほおばりケーキ 〜WELCOME TO THE NEW WORLD!〜」など、多彩なメニューがカフェの夏を彩る。

商品情報

「カービィカフェ」夏季限定メニュー

提供期間:2022年7月7日(木)〜9月11日(日)

提供店舗:カービィカフェ トーキョー、カービィカフェ ハカタ

©Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

【店舗情報】■「カービィカフェ トーキョー」住所:東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 9番地営業時間:10:00〜22:00(21:30ラストオーダー)※定休日は施設に準ずる■「カービィカフェ ハカタ」住所:福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 キャナルシティ博多ノースビルB1F営業時間:11:00〜22:00(21:30ラストオーダー)※定休日は施設に準ずる