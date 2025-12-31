ÇßÅÄ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥Õ¥§16Áª¡ª SNS±Ç¤¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¯±£¤ì²È¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤ë·ê¾ì¥«¥Õ¥§¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥Õ¡¼¥É¤â¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤È¤¤á¤¯¡ª
SNS±Ç¤¨¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥Õ¥§
Shop.1
¡ÚÇßÅÄ¡ÛSNS¤ÇÏÃÂê¡ª ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¥å¡¼¥Ö¡¿FRUiT ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹
ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ë¤¢¤ë¡ÖFRUiT¡Ê¤Õ¤ë¡¼¤Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥±¡¼¥¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡Ö¥Ï¥Ê¥Õ¥ë¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥í¥ó¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Ï¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤äÇßÅÄ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤¼¤ÒÁÀ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö12¿§¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¥å¡¼¥Ö¡×¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢SNS¤Ç¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡ª10»þ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Æþ¤ê¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬¤Û¤É¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Ä¶¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¤äµðÊö¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¥å¡¼¥Ö¾õ¤Î¥¼¥ê¡¼¤Ï»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤É¤â¶î»È¤·¤¿¡¢12¼ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ£¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¥å¡¼¥Ö¡£¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤ËË¬¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤º¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£FRUiT ºå¿ÀÇßÅÄÅ¹¡Ê¤Õ¤ë¡¼¤Ä ¤Ï¤ó¤·¤ó¤¦¤á¤À¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-13-13 ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹4F
TEL¡§06-6345-0971
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á20»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É19»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯19»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§Í½Ìóº¤Æñ¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥í¥ó¡ÖFRUiT¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ë¡×¤¬ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ë¹ßÎ×¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.26¡Ë
Shop.2
¡ÚÇßÅÄ¡Û¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Õ¥ì¤È¹ÈÃã¤ò³Ú¤·¤à¥»¥Ã¥È¤ÇìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¡¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à ÇßÅÄºå¿À
Âçºå¤Î¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡×7³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à ÇßÅÄºå¿À¡Ê¤¢¤Õ¤¿¤Ì¡¼¤ó¤Æ¤£¡¼ ¤Æ¤£¡¼¤ë¡¼¤à ¤¦¤á¤À¤Ï¤ó¤·¤ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ëÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¡¦WEBÍ½Ìó¸ÂÄê¤Î¡Ö¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ë¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Õ¥ì¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä4ÉÊ¡¢¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼4ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥Õ¥ì¤Ï¥¤¥Á¥´¤È¥·¥È¥í¥ó¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î3¼ïÎà¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃã¤Ï¡¢15¼ï°Ê¾å¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î2ÇÕ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ÈÃã¤Ï¡¢¿·Á¯¤ÊÃãÍÕ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥Ý¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹¤¬¤ë¥ê¡¼¥Õ¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈìÔÂô¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à ÇßÅÄºå¿À
¡Ê¤¢¤Õ¤¿¤Ì¡¼¤ó¤Æ¤£¡¼ ¤Æ¤£¡¼¤ë¡¼¤à ¤¦¤á¤À¤Ï¤ó¤·¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-13-13 ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹7F
TEL¡§06-6131-8015
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡§ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÇßÅÄºå¿À¸ÂÄê¡ª¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Õ¥ì¤È¹ÈÃã¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥Õ¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.10.22¡Ë
Shop.3
¡ÚÇßÅÄ¡Û¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÈ¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤òÇßÅÄ¤Ç´®Ç½¡ª¡¿PATHFINDER XNOBU LUCUA 1100Å¹
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡ÖPATHFINDER XNOBU¡Ê¤Ñ¤¹¤Õ¤¡¤¤¤ó¤À¡¼ ¤¿¤¤¤à¤¹¤Î¤Ö¡Ë¡×¤¬¡¢Âçºå¡¦ÃæºêÄ®¤ËÂ³¤¤¤Æ2021Ç¯9·î¡¢ÇßÅÄ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖLUCUA 1100¡Ê¤ë¤¯¤¢ ¤¤¡¼¤ì¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥«¥Õ¥§¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¡¢¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ð¥ê¥¹¥¿¡¦²¼»³½¤Àµ¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢SNS¤«¤é²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢³¤³°¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥é¥Æ¡×¡£ÀÖ¡¦ÀÄ¡¦ÎÐ¤Î±ÕÂÎ¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Æþ¤ì¤¿¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤ò¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ËÀÅ¤«¤ËÃí¤®½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥ï¥ó¡ÊÇòÄ»¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡ª ¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¼ê¤µ¤Ð¤¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ËË§½æ¤Ê¥ß¥ë¥¯¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JRÂçºå±Ø¤«¤é¤¹¤°¤ÎÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖPATHFINDER XNOBU¡×¡£¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£PATHFINDER XNOBU LUCUA 1100Å¹
¡Ê¤Ñ¤¹¤Õ¤¡¤¤¤ó¤À¡¼ ¤¿¤¤¤à¤¹¤Î¤Ö ¤ë¤¯¤¢ ¤¤¡¼¤ì¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-1 LUCUA 1100 osaka4F
TEL¡§06-6151-1148
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬¡Ê20»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢£»²¹Íµ»ö¡§Âçºå¡¦ÇßÅÄ¡ÖLUCUA 1100¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖPATHFINDER XNOBU¡×¤Ç¡¢±½¤Î¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥é¥Æ¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.01.20¡Ë
Shop.4
¡ÚÇßÅÄ¡ÛÇßÅÄ¤Ç¥Ï¥ï¥¤µ¤Ê¬¡ª ¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÀìÌçÅ¹¡¿Mauloa Acai and Cafe
ÂçºåÇßÅÄ¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤«¤é¡Ö¤¦¤á¤¤¿³°Äísquare¡×¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡ÖMauloa Acai and Cafe¡Ê¤Þ¤¦¤í¤¢ ¤¢¤µ¤¤¡¼ ¤¢¤ó¤É ¤«¤Õ¤§¡Ë¡×¡£¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÊÉ¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÀìÌçÅ¹¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌµ¿ô¡£¥«¥¹¥¿¥à¥·¡¼¥È¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë ¥¢¥í¥Ï¡×¤Ï¡¢Ãæ¤Ë¥¢¥µ¥¤¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤òMIX¤·¤¿Îä¤¿¤¤¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤¬¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¸·Áª¥°¥é¥Î¡¼¥é¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡£Åà¤é¤»¤¿¥¤¥Á¥´¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ï»õ¤¶¤ï¤ê¤â³Ú¤·¤¤¡ª ¤½¤·¤Æ¾å¤«¤é¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡£
²Ì¼Â¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´Å¤µ¤Ç¸åÌ£¤è¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤È¤ê¤Ë¤¯¤¤±ÉÍÜ¤ò¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç¤È¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡£ºÇ¶á±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡ª
¢£Mauloa Acai and Cafe¡Ê¤Þ¤¦¤í¤¢ ¤¢¤µ¤¤¡¼ ¤¢¤ó¤É ¤«¤Õ¤§¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂçÍäÆî1-3-19
TEL¡§06-6453-4441
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á19»þ¡Ê18»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡Ê·îÍË¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡¢ÍâÆüµÙ¡Ë¡¢Î×»þµÙ¶È¤¢¤ê
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÇßÅÄ¤Ç¥Ï¥ï¥¤µ¤Ê¬¡ªÈþÍÆ¤ËºÇ¹â¤Î¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÀìÌçÅ¹¡ÖMauloa Acai and Café¡×¡ÚÂçºå¤´¤Ï¤ó¥«¥Õ¥§#12¡Û¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.12.01¡Ë
¤ë¤ë¤Ö&more.¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤¬ÊØÍø¡ª
▶▶¤ë¤ë¤Ö¥È¥é¥Ù¥ë¤Î
¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¡ª
¡ÊÂçºåÉÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ë
Shop.5
¡ÚÇßÅÄ¡Û¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡º¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡¿¥Þ¥ë¥È¥á¡¦¥¶¡¦¥¸¥å¡¼¥µ¥ê¡¼ ¥Ñ¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢
¡Ö¥ë¥¯¥¢Âçºå¡×ÃÏ²¼2³¬¤Ë¤¢¤ë¿©¤Î¥¨¥ê¥¢¡ÖLUCUA FOOD HALL¡×Æâ¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥È¥á¡¦¥¶¡¦¥¸¥å¡¼¥µ¥ê¡¼ ¥Ñ¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡Ê¤Þ¤ë¤È¤á ¤¶ ¤¸¤å¡¼¤µ¤ê¡¼ ¤Ñ¤Õ¤§¤Æ¤ê¤¢¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ²ÌÊªÅ¹¡Ö´ÝÎ±¡×¤¬¡¢¸·Áª¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥¯¥ì¡¼¥×¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½Õ¤Ï¥¤¥Á¥´¡¢²Æ¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤äÅí¡¢½©¤Ï¥Ö¥É¥¦¤ä¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡×¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÌÊª¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¡¢Ãæ¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¯¥ì¡¼¥×¤â¿Íµ¤¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÀ¸ÃÏ¤ò¾Æ¤¾å¤²¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§Ï·ÊÞ²ÌÊªÅ¹¤Î¿·¶ÈÂÖ¡ª¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î#¥·¥á¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.05.13¡Ë
Shop.6
¡ÚÇßÅÄ¡Û²Ì¼Â±àÄ¾Á÷¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤®¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¡ª¡¿ËÙÆâ²Ì¼Â±à¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹
ÆàÎÉ¸©¡¦µÈÌî¤Î»³±ü¤Ë¹¤¬¤ë»³¡¹¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿²Ì¼Â¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¡È¤¯¤À¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡É¡ÖËÙÆâ²Ì¼Â±à¡Ê¤Û¤ê¤¦¤Á¤«¤¸¤Ä¤¨¤ó¡Ë¡×¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¤¯¤À¤â¤Î¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î´ï¤Ë6¼ïÎà¤â¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¤´¤í¤Ã¤ÈÀ¹¤é¤ì¤¿¡Ö¤¯¤À¤â¤Î¼í¤ê¡×¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¥¢¥¤¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡ª¢¨¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö²Ì¼Â±à¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ü¥¦¥ë¡×¡£ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Á¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö³Á¤¤¤Á¤´¥Ü¥¦¥ë¡×¤ä¥°¥ê¡¼¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î´ï¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢£ËÙÆâ²Ì¼Â±à¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹
¡Ê¤Û¤ê¤¦¤Á¤«¤¸¤Ä¤¨¤ó ¤°¤é¤ó¤Õ¤í¤ó¤È ¤ª¤ª¤µ¤«¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®4-20 ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå Æî´ÛÃÏ²¼1F
TEL¡§06-6467-8553
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á22»þ¡Ê21»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§²Ì¼Â±àÄ¾Á÷¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤®¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¡ÖËÙÆâ²Ì¼Â±à¡×ÂçºåÇßÅÄ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.03.11¡Ë
Ê·°Ïµ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤ä
¤³¤À¤ï¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¤ë¤ë¤Ö&more.¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤¬ÊØÍø¡ª
▶▶¤ë¤ë¤Ö¥È¥é¥Ù¥ë¤Î
¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¡ª
¡ÊÂçºåÉÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ë
Ê·°Ïµ¤È´·²¡ª ¤ª¤·¤ã¤ì¶õ´Ö¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë
¥«¥Õ¥§¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó
Shop.1
¡ÚÇßÅÄ¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§»þ´Ö¡¿D day 1 Atelier
¡ÖD day 1 Atelier¡Ê¤Ç¤¤ ¤Ç¤¤ ¤ï¤ó ¤¢¤È¤ê¤¨¡Ë¡×¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡¢JRÂçºå±Ø¡£Âçºå¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡ÖÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖD day 1 Atelier¡×¤ÏÂçºå¤Ë2Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖD day one¡Ê¤Ç¤¤ ¤Ç¤¤ ¤ï¤ó¡Ë¡×·ÏÎó¤Î¿·Å¸³«¡£¤Û¤«¤ÎÅ¹ÊÞ¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Î¤Ï¡¢Ìó40ÄÚ¤È¤¤¤¦¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ÎDEE PARK¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¶õ´Ö¡£¿·¤·¤µ¤È¸Å¤µ¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¿·Á¯¤µ¤È²û¤«¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤ÇÃ¼Àµ¤Ê¥±¡¼¥¤¿¤Á¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖD day 1 Atelier¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥±¡¼¥ÀìÌç¥¢¥È¥ê¥¨¡£
¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥±¡¼¥¤Ï²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤·¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤¬¤´¤í¤´¤íÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ä¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£D day 1 Atelier¡Ê¤Ç¤¤ ¤Ç¤¤ ¤ï¤ó ¤¢¤È¤ê¤¨¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂçÍäÆî1-2-16
TEL¡§070-9194-4815
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á23»þ ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ï¡Á24»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÂçºå±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡¢ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ13Ê¬
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÂçºå¡¦ÇßÅÄ¡ÛÌë¥«¥Õ¥§¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª 2025Ç¯10·î¥ª¡¼¥×¥ó¤Î´Ú¹ñ¥«¥Õ¥§¡ÖD day 1 Atelier¡× ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.10.27¡Ë
Shop.2
¡ÚÇßÅÄ¡Û¹âÁØ¥Ó¥ëºÇ¾å³¬¤ÇÅ·¶õ¥«¥Õ¥§¥é¥ó¥Á¡ª¡¿The 33 Tea¡õBar Terrace
JRÂçºå±Øºù¶¶¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¡¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥¼¥Ö¥ê¡¼¥¼¡×¤ÎºÇ¾å³¬¡¦33³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖThe 33 Tea¡õBar Terrace¡Ê¤¶ ¤µ¡¼¤Æ¤£¤¹¤ê¡¼ ¤Æ¤£¡¼¤¢¤ó¤É¤Ð¡¼ ¤Æ¤é¤¹¡Ë¡×¡£Å¹Æâ¤Ï¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤¬Áë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬´ã²¼¤Ë°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
½¼¼Â¤·¤¿¥é¥ó¥Á¤ä¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤âÂç¿Íµ¤¡£µ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢1¡Á2¥«·î¤´¤È¤Ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ê·°Ïµ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â°ìÎ®¤ÎÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎÅ·¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¥é¥ó¥Á¤Ê¤é2000±ß°Ê²¼¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¢£The 33 Tea¡õBar Terrace
¡Ê¤¶ ¤µ¡¼¤Æ¤£¤¹¤ê¡¼ ¤Æ¤£¡¼¤¢¤ó¤É¤Ð¡¼ ¤Æ¤é¤¹¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-4-9 ¥Ö¥ê¡¼¥¼¥Ö¥ê¡¼¥¼ 33F
TEL¡§06-6347-8633
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á16»þ¡¢17¡Á23»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÇßÅÄ¡¦¹âÁØ¥Ó¥ëºÇ¾å³¬¡ÖThe 33 Tea¡õBar Terrace¡×¤ÇÅ·¶õ¥«¥Õ¥§¥é¥ó¥Á¡ÚÂçºå¥«¥Õ¥§¤´¤Ï¤ó#14¡Û¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.12.25¡Ë
Shop.3
¡ÚÃã²°Ä®¡Û¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡ª¡¿¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ÇßÅÄÃã²°Ä®¥«¥Õ¥§
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ÇßÅÄÃã²°Ä®¥«¥Õ¥§¡Ê¤Ö¤ë¡¼¤Ü¤È¤ë¤³¡¼¤Ò¡¼ ¤¦¤á¤À¤Á¤ã¤ä¤Þ¤Á¤«¤Õ¤§¡Ë¡×¤Ï¡¢JRÂçºå±Ø¤«¤é¤â¶á¤¤Ãã²°Ä®¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖI IN¡Ê¤¢¤¤ ¤¤¤ó¡Ë¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤â¤Î¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¥×¥ì¡¼¥È ¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡×¤Ï¥é¥ó¥Á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¹á¤Ð¤·¤¯¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿¿©´¶¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ï¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤äÊ¿»ô¤¤Íñ¤ÎÈ¾½ÏÍñ¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥½¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§Âçºå¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ÇßÅÄÃã²°Ä®¥«¥Õ¥§¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤äÂÎ¸³·¿¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÃíÌÜ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.09.05¡Ë
¤ë¤ë¤Ö&more.¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤¬ÊØÍø¡ª
▶▶¤ë¤ë¤Ö¥È¥é¥Ù¥ë¤Î
¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¡ª
¡ÊÂçºåÉÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ë
Shop.4
¡ÚÅìÇßÅÄ¡ÛÍÎ½ñ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¡¿¥«¥Õ¥§¡õ¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æ¡¼¥¯ Âçºå¡¦ÇßÅÄ
°ìÈÌ½ñÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¾¯¤Ê¤¤ÍÎ½ñ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡Ö¥«¥Õ¥§¡õ¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æ¡¼¥¯ Âçºå¡¦ÇßÅÄ¡Ê¤«¤Õ¤§¤¢¤ó¤É¤Ö¤Ã¤¯¤¹ ¤Ó¤Ö¤ê¤ª¤Æ¡¼¤¯ ¤ª¤ª¤µ¤« ¤¦¤á¤À¡Ë¡×¡£
ËÜ¤ò¼«Í³¤ËÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤âÉ¾È½¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡ª µ¨Àá¤´¤È¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÇßÅÄ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æ¡¼¥¯¡×¡¢¼«Ëý¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¥Ñ¥ó¥±¡¼¥ ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2019.04.09¡Ë
°ìÅÙ¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª
¤³¤À¤ï¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§
Shop.1
¡ÚÇßÅÄ¡Û¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Æ¥£¡¼Ê¸²½¤òËþµÊ¡ª¡¿TEA ROOM KIKI ¹ÈÃã&¥¹¥³¡¼¥óÀìÌçÅ¹
¡Ö¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡×¤ÎÆî´Û2³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖTEA ROOM KIKI ¹ÈÃã¡õ¥¹¥³¡¼¥óÀìÌçÅ¹¡Ê¤Æ¤£¡¼¤ë¡¼¤à¤¤ ¤³¤¦¤Á¤ã ¤¢¤ó¤É ¤¹¤³¡¼¤ó¤»¤ó¤â¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¹ÈÃã¤È¥¹¥³¡¼¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡È¥¯¥ê¡¼¥à¥Æ¥£¡¼¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤ªÅ¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¡ÖKIKI's¥¯¥ê¡¼¥à¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼É÷¤Î¥¹¥³¡¼¥ó2¸Ä¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¸¥ã¥à¡¢¥Æ¥£¡¼¥Õ¥ê¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¡õ¥½¡¼¥µ¡¼¤ä¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È¡¢¤ª»®¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÏ·ÊÞÆ«´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¤¡×¤Î¤â¤Î¡£Èþ¤·¤¯Í¥Èþ¤Ê³¨ÊÁ¤Î¿©´ï¤¬¡¢Í¥²í¤Êµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡ª
¥¹¥³¡¼¥ó¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¸¥ã¥à¤òÅÉ¤ë¤Î¤¬ËÜ¾ì¤Î¿©¤ÙÊý¡£¤¿¤Ã¤×¤êÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤»¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£Ç»¸ü¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¸¥ã¥à¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Û¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±Ñ¹ñÊ¸²½¤òºÆ¸½¤·¤¿¹ÈÃã¡õ¥¹¥³¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢°Â¤é¤®¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£TEA ROOM KIKI ¹ÈÃã¡õ¥¹¥³¡¼¥óÀìÌçÅ¹
¡Ê¤Æ¤£¡¼¤ë¡¼¤à¤¤ ¤³¤¦¤Á¤ã ¤¢¤ó¤É ¤¹¤³¡¼¤ó¤»¤ó¤â¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®4-20 ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÆî´Û2F
TEL¡§06-6371-8255
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á21»þ¡Ê20»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤Ç¥Æ¥£¡¼¥Õ¥ê¡¼¤òÂÎ¸³¡ªÂ¿ºÌ¤Ê¹ÈÃã¤È¼«²ÈÀ½¥¹¥³¡¼¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖTEA ROOM KIKI ¹ÈÃã&¥¹¥³¡¼¥óÀìÌçÅ¹¡×¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.04.23¡Ë
Shop.2
¡ÚÇßÅÄ¡Û¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡¿cafe¡õbar Hush
ÇßÅÄ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖHEP FIVE¡×7³¬¤Ë¤¢¤ë¡Öcafe¡õbar Hush¡Ê¤«¤Õ¤§¤¢¤ó¤É¤Ð¡¼ ¤Ï¤Ã¤·¤å¡Ë¡×¡£µþÅÔ¡¦»³²Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¤¬¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇßÅÄ¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¡Ö¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£
¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ï¡¢½µËö¤Ë¤ÏËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£Å¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥Ù¡¼¥°¥ë¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¥Ù¡¼¥³¥ó¥Ù¡¼¥°¥ë¡×¡£¥«¥ê¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¥Ù¡¼¥°¥ë¡É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢É÷Ì£ÉÕ¤±¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤âÍø¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤È±öµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£¤ä¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ë¤âÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£
¢£cafe¡õbar Hush¡Ê¤«¤Õ¤§¤¢¤ó¤É¤Ð¡¼ ¤Ï¤Ã¤·¤å¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®5-15 HEP FIVE 7F
TEL¡§06-6366-6193
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á17»þ30Ê¬LO¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼18»þ¡Á22»þ30Ê¬¡Ê21»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÂçºå¡Û¿Íµ¤Å¹¤¬ÇßÅÄ¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¥«¥Õ¥§¡Öcafe¡õbar Hush¡×¤Ø¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.01.22¡Ë
Shop.3
¡ÚÇßÅÄ¡ÛÍÈ¤²¤¿¤Æ¥µ¥¯¥Ã¡ª ¥Õ¥ï¥Ã¡ª ¥â¥Á¥Ã¡ª ¤Î¿·¿©´¶¡¿coucou churros
¡Öcoucou churros¡Ê¤¯¤¯ ¤Á¤å¤í¤¹¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó4Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ó¥ë¡ÖHEP FIVE¡×7³¬¤Î¥Õ¡¼¥É¥Õ¥í¥¢¡ÖTAMLO¡Ê¤¿¤à¤í¡Ë¡×Æâ¡£
¡Öcoucou churros¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥å¥í¥¹¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Íµ¤¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥Á¥å¥í¥¹5ËÜ¤Ë¡¢¥·¥ç¥³¥é¤È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¥¢¥¤¥¹¡õ¥·¥ç¥³¥é¥Á¥å¥í¥¹¡×¡£¥¢¥Ò¥ë¤Î¥í¥´¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢º½Åü¤¬¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤¿¥Á¥å¥í¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥¯¥ê¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥·¥ç¥³¥é¤ä¥¢¥¤¥¹¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤ÆÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤ÈÃí¤¬¤ì¤¿¥·¥ç¥³¥é¤Ï¤µ¤é¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¿·¿©´¶¥Á¥å¥í¥¹¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£coucou churros¡Ê¤¯¤¯ ¤Á¤å¤í¤¹¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®5-15 HEP FIVE7F
TEL¡§06-6366-6201
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á21»þ30Ê¬¡Ê21»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§HEP FIVE¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§Âçºå¡¦ÇßÅÄ¨¢¥Á¥å¥í¥¹ÀìÌç¥«¥Õ¥§¡Öcoucou churros¡×¤¬HEP FIVE ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¤Î¿·Å¸³«¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.11.25¡Ë
Shop.4
¡ÚÇßÅÄ¡ÛÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤«¤éÄêÈÖ¿Íµ¤¤Þ¤Ç¡¢ÀäÉÊ¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÀå¸Ý¡¿¥«¥«¥ª¥Æ¥£¥¨¥´¥«¥ó KITTEÂçºåÅ¹
¡Ö¥«¥«¥ª¥Æ¥£¥¨¥´¥«¥ó KITTEÂçºåÅ¹¡Ê¤«¤«¤ª¤Æ¤£¤¨¤´¤«¤ó ¤¤Ã¤Æ¤ª¤ª¤µ¤«¤Æ¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖKITTEÂçºå¡×1³¬¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£JRÂçºå±ØÀ¾¸ýÄ¾·ë¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ±ü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Å¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥¢¥é¥¦¥«¡×¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ËÌÀ¾Éô¥¢¥é¥¦¥«ÃÏÊý¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Çºî¤ëÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥³¥é¥¯¥é¥ó¥Á¤ä¡¢¥·¥ç¥³¥é¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÅÓÃæ¤ÇÉÕÂ°¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥«¥«¥ª¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª ¤¦¤Þ¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥«¥«¥ª¥Æ¥£¥¨¥´¥«¥ó KITTEÂçºåÅ¹¡Ê¤«¤«¤ª¤Æ¤£¤¨¤´¤«¤ó ¤¤Ã¤Æ¤ª¤ª¤µ¤«¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-2-2 KITTEÂçºå1F
TEL¡§06-6225-7543
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á20»þ¡Ê19»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÂçºå¡¦ÇßÅÄ¡Û¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå¡×¤Ë¡Ö¥«¥«¥ª¥Æ¥£¥¨¥´¥«¥ó¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÎÀäÉÊ¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÀå¸Ý¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.10.22¡Ë
Shop.5
¡ÚÇßÅÄ¡ÛÌ£¤ËÂçËþÂ¡ª ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¿Shake ShackÇßÅÄºå¿ÀÅ¹
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖShake Shack¡Ê¤·¤§¤¤¤¯ ¤·¤ã¤Ã¤¯¡Ë¡×¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Õ¥é¥¤¤ä¥Á¥¥ó¥Ð¥¤¥Ä¡¢¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ä¥ï¥¤¥ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î³Æ±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Shop.6
¡ÚÂçºå¡Û¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤é¿·Á¯ÁÇºà¤òÄ¾Á÷¡ª¡¿Singapore¡¦Seafood¡¦Republic Âç´ÝÇßÅÄ
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î4¤Ä¤ÎÌ¾Å¹¤¬½¸·ë¤·¡¢ÆüËÜ¾åÎ¦¤·¤¿ËÜ³Ê¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSingapore¡¦Seafood¡¦Republic Âç´ÝÇßÅÄ¡Ê¤·¤ó¤¬¤Ý¡¼¤ë ¤·¡¼¤Õ¡¼¤É ¤ê¤Ñ¤Ö¤ê¤Ã¤¯ ¤À¤¤¤Þ¤ë¤¦¤á¤À¡Ë¡×¡£
¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤é¶õÍ¢¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÌ¾Êª¡Ö¥Á¥ê¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢ÍÌ¾Å¹¡ÖJUMBO SEAFOOD¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÇºÆ¸½¤·¤¿ËÜÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡£Âçºå¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤ËÀäÉÊ¥·¡¼¥Õ¡¼¥ÉÎÁÍý¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ë¤ë¤Ö&more.¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤¬ÊØÍø¡ª
▶▶¤ë¤ë¤Ö¥È¥é¥Ù¥ë¤Î
¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¡ª
¡ÊÂçºåÉÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡Ù¤Î²áµî¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£