冷やしてもおいしい！ 新たな夏の風物詩「フルーツ大福」の断面に萌えが止まらない

【今これがキテる!】〜フルーツ大福〜

なんだか最近目にする機会が増えた気がする……そんな、“今まさにキテる”フードを紹介する不定期連載。今回は、近頃目にする機会が増えてきた「フルーツ大福」をフィーチャー。

断面がSNS映えする「萌え断」の代表選手として、若者たちから熱い視線が注がれているフルーツ大福は、その多くが冷やしても食感が損なわれにくいのもポイント。暑い夏に冷たいフルーツ大福を味わう、新しい和菓子の楽しみ方も定着しつつあります。そんな注目スイーツのおすすめ店を厳選して、4店舗紹介します!

餅切り糸で簡単に「萌え断」。人気爆発中のフルーツ大福専門店「覚王山フルーツ大福 弁才天」

フルーツ大福「あまおう」 出典:VOLVO850Rさん

フルーツ大福人気の火付け役となったのが、2019年に名古屋で創業した「覚王山フルーツ大福 弁才天」。市場に出向いて目利きした季節のフルーツを主役に、味わいを活かす引き算の美学を取り入れ、黄金比を追求しているそうです。求肥に使用するのは、最高級の羽二重(はぶたえ)粉。最小限にまで甘さを抑えた白あんとともに、極薄に仕上げて果実を包み込んでいます。

その上質な味わいもさることながら、手軽に「萌え断」が楽しめるのも人気の理由。専用の餅切り糸と、その使い方を説明する紙が付いてくるため、軟らかなフルーツ大福であっても容易く、美しい断面に仕上げることができます。 「フルーツ大福」各種 出典:tomomin826さん

またたく間に入手困難な行列店となったこともあり、より多くのファンに楽しんでほしいと独自の「のれん分け制度」もスタート。2020年には日本各地に20店舗以上のお店が誕生しました。東京でも、2020年8月の銀座店オープンを皮切りに、青山骨董通り、渋谷マークシティ、自由が丘デパートといった人気スポットに次々と進出。2021年、すでに全国20店舗以上がニューオープンしており、今後もフルーツ大福ブームを牽引するお店となりそうです。

<店舗情報>

◆覚王山フルーツ大福 弁才天 本店

住所 : 愛知県名古屋市千種区日進通5-2-4

TEL : 052-734-6630

<店舗情報>

◆覚王山フルーツ大福 弁才天 銀座店

住所 : 東京都中央区銀座4-12-1

TEL : 03-6260-6299



元祖の味わいも必食! 1985年誕生のレジェンド的フルーツ大福「大角玉屋」

出典:k846さん

一昔前までは、和菓子に果汁たっぷりのフルーツを使用するのはタブーとされていました。果実の水分により、お餅やあんの食感が損なわれる恐れがあったのです。そんな常識を打ち破ったのが、1912年創業という東京の老舗和菓子処「大角玉屋」の3代目店主。1985年にショートケーキからアイディアを得て、日本初となる「いちご大幅」を開発したと言われています。 「いちご大幅」 出典:yume04さん

次々と模倣するお店が増え、大きなムーブメントにまで発展。「いちご大幅」によって当時の和菓子業界は売上が3割も増えたそうです。それは一過性の流行に留まらず、フルーツ大福の代表格として日本の食文化に根づくことになりました。

添加物を一切使用せずに独自の製法で仕上げる「大角玉屋」のいちご豆大福は、開発から30年以上を経た今もなお大人気の商品。もち米100%の皮は冷蔵保存に向いていないのですが、フルーツ大福を語る上では夏でも外せないレジェンド的な存在なのです。

<店舗情報>

◆和菓子処 大角玉屋 本店

住所 : 東京都新宿区住吉町8-25

TEL : 03-3351-7735

<店舗情報>

◆和菓子処 大角玉屋 銀座店

住所 : 東京都中央区銀座西3-1 銀座インズ1 1F

TEL : 03-3563-1535



夜空に輝く花火のように美しい断面の、鴻池名物大福「五條堂」

各地で花火大会が中止となり、ちょっぴり寂しいこの夏。大阪にある「五條堂」のフルーツパフェ大福「鴻池花火」もおすすめです。 「鴻池花火」 出典:chokkoさん

本店がある大阪の鴻池には花火大会がなく、創業者である花火好きの父のためにと2代目の柴田彩さんが開発。5年ほど前から各種メディアで取り上げられる機会が増え、現在ではすっかり地元の名物となりました。 「鴻池花火」の断面 出典:小鬼♪さん

こしあんと生クリームのほかに、パイナップル、バナナ、オレンジ、ブルーベリー、フランボワーズと、5種類のフルーツを使用しており、断面は花火のように色鮮やか。もちろん味わいも多彩かつ華やかです。冷凍でも販売されており、半解凍の状態でカットするのが「萌え断」には最適。そのままアイス感覚でいただくのも、夏にぴったりと評判を集めています。

<店舗情報>

◆五條堂 本店

住所 : 大阪府東大阪市東鴻池町1-5-7

TEL : 072-963-4331



健康を考え、選びぬいた素材を駆使するフルーツ大福の芸術品「餅匠 しづく」

一方「和菓子と思えないほどスタイリッシュ」と、多くのファンを獲得しているのが大阪の「餅匠 しづく」。新町店は2018年から3年連続「食べログ スイーツ WEST 百名店」にも選出されています。 「フランボワーズ大福」(写真右) 出典:マンマルニさん

コンセプトに掲げているのは「お菓子で百薬の長を目指す」こと。餅米、小豆、餅粉、砂糖といった主要な素材は、自然農法や無農薬栽培のものを使用しているそうです。人気商品であるフランボワーズ大福の鮮烈なピンクも、野菜のビーツで色付けしたもの。高い抗酸化作用を持つベタシアニンといった成分が含まれており、健康面での効果も期待できるとか。 「フランボワーズ大福」の断面 出典:デセールさん

ちなみに本店がある岸和田は、糖度が高いことで知られるブランド「包近(かねちか)の桃」が名産。なかでも「世界一甘い桃」のギネス記録を保持する生産者から、フルーツ大福に適した桃を仕入れているそう。旬ならではの甘い味わいも、夏の思い出づくりにぴったりでしょう。

<店舗情報>

◆餅匠 しづく 岸和田本店

住所 : 大阪府岸和田市上野町西21-11

TEL : 072-422-6601<店舗情報>

◆餅匠しづく 新町店

住所 : 大阪府大阪市西区新町1-17-17 新町ハウス 1F

TEL : 06-6536-0805

長年愛され続ける銘菓もあれば、ユニークな新作も続々と誕生しているフルーツ大福。美しい断面に惹かれたならば、ぜひ味わいと食感も楽しんでみてください!

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

※本記事は取材日(2021年7月29日)時点の情報をもとに作成しています。

文:佐藤潮、食べログマガジン編集部

