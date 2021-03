▲ストリートパフォーマーのロバート・バーク氏(真ん中)

アメリカのフロリダ州で6日、ストリートパフォーマーのロバート・バーク氏が逮捕された。

警察官に手錠をかけられるバーク氏。ハットをかぶり、ブリーフ一丁でギターを下げている。なんとも奇抜な恰好だ。警察官はバーク氏を手荒にパトカーの後ろへと追いやる。

【映像】大雪の中、ブリーフ姿でギターを弾くバーク氏(2分ごろ〜)

バーク氏は、長年ニューヨークで活動する有名ストリートパフォーマー。通称「ネイキッド・カウボーイ」と呼ばれ、先月ニューヨークを襲った大雪の中でもタイムズスクエアで元気にギターをかき鳴らしていた。

そんなニューヨークの名物男が、なぜ逮捕されてしまったのだろうか。逮捕した警察官は「We told you to stop panhandling and you still accepted money from people.(お金をもらうのをやめるよう言ったにも関わらず、まだあなたは人々からお金を受け取っていた)」と指摘。

実はこの直前、警察官は、記念撮影をした客がバーク氏のギターにお金を入れている様子を目撃していた。お金を受け取るのをやめるよう求めたが、バーク氏はこれを拒否。警察官がギターを調べると、中から大量の現金が出てきた。今回の一件で逮捕されたバーク氏だったが、翌日釈放されたという。

