Windows 95¤Ï¤Ê¤¼¹âÂ®¤ÊCPU¤Ç¤Ïµ¯Æ°¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
by Yining Zhang
1995Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Windows 95¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®¤ÊCPU¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤Èµ¯Æ°¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AMDÀ½CPU¡ÖK6-2¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¤ÇÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖWindows 95µ¯Æ°¼ºÇÔÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1987Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¸Å¤¤PC¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¦¡ÖOS/2 Museum¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëMichal Necasek»á¤¬¸¶°ø¤ò²òÌÀ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¶µ·±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Those Win9x Crashes on Fast Machines¡Ä | OS/2 Museum
http://www.os2museum.com/wp/those-win9x-crashes-on-fast-machines/
Necasek»á¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡ÖWindows for Workgroups 3.11¤¬²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤Çµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£IntelÀ½CPU¤Ç¤¢¤ë¡ÖCore i7-2600¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤ì¤Ëµ¯Æ°¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢AMD¤Î¡ÖRyzen 7 3800X¡×¤Ç¤ÏËè²ó¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
Necasek»á¤¬OS¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¼¥í¤Ë¤è¤ë½ü»»¤¬È¯À¸¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ä´ºº¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëNDISÆâÉô¤Ç¡¢²¼µ¤Î½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
1¡§¸½ºß¤Î»þ¹ï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2¡§LOOPÌ¿Îá¤ò104Ëü8576²ó¼Â¹Ô¤¹¤ë
3¡§¼Â¹Ô¸å¤Ë»þ¹ï¤òºÆÅÙ¼èÆÀ¤·¡¢1¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿»þ¹ï¤È¤Îº¹¤ò·×»»¤¹¤ë
4¡§104Ëü8576²ó¤ò·×»»¤·¤¿º¹Ê¬¤Ç½ü»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥êÉÃ¤¢¤¿¤ê¤ÎLOOPÌ¿Îá¼Â¹Ô²ó¿ô¤ò·×»»¤¹¤ë
°ì¸«ÌäÂê¤Ê¤¤½èÍý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î»þ¹ï¤Ï¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Ç¤·¤«¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÌäÂê¤À¤ÈNecasek»á¤Ï»ØÅ¦¡£¤â¤·LOOPÌ¿Îá¤ò104Ëü8576²ó¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ë1¥ß¥êÉÃ¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¹âÂ®¤ÊCPU¡×¤Ç½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1¤È3¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë»þ¹ï¤Îº¹Ê¬¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¼¥í¤Ë¤è¤ë½ü»»¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
Windows 9x·Ï¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢CPU¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¼þÇÈ¿ô¤Î¾å¾º¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£1993Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Pentium¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¼þÇÈ¿ô¤Ï66MHz¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢AMD¤¬1998Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿K6-2¤Ç¤Ï550MHz¤Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬AMDÀ½CPU¤ÇÂ¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢AMDÀ½CPU¤ÎÊý¤¬IntelÀ½CPU¤è¤ê¤âLOOPÌ¿Îá¤ò¹âÂ®¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¤ÈNecasek»á¤Ï»ØÅ¦¡£350MHz¤ÎPentium II¤¬LOOPÌ¿Îá¤ò104Ëü8576²ó¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ë17¥ß¥êÉÃ¤«¤«¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯350MHz¤ÎK-2¤Ç¤Ï3¥ß¥êÉÃ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
by saramode ¤µ¤é¤â¤Ç
Windows for Workgroups 3.11¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸½èÍý¤¬Windows 95¤ÎNDIS¤Ë¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢OS¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ò¤«¤«¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Windows 95¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿K-2¤Ç¤â¡¢LOOPÌ¿Îá¤ò104Ëü8576²ó¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ë3¥ß¥êÉÃ¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¼¥í¤Ë¤è¤ë½ü»»¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Necasek»á¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Windows 95¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥¸´ØÏ¢¤Î½èÍý¤ËNDIS¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤Î½èÍý¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾å¡¢¼èÆÀ¤·¤¿»þ¹ï¤Îº¹Ê¬¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¾®¤µ¤±¤ì¤Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê½èÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢LOOPÌ¿Îá¤ò¹âÂ®¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëCPU¤Ç¤Ïµ¯Æ°¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Microsoft¤ÏWindows 95¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥¸´ØÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¡ÖK6-2¸þ¤±¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¡¢Windows 98¤Ç¤ÏºÇ½é¤«¤é½¤Àµ¤òÈ¿±Ç¡£¤·¤«¤·¡¢NDIS¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏWindows 98¤ÎºÇ½ª¥Ð¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢¡Ö¼èÆÀ¤·¤¿»þ¹ï¤Îº¹Ê¬¤¬1¥ß¥êÉÃ°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¹¥È¤òMicrosoft¤Ï¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈNecasek»á¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð·ø¼Â¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡ÖCPU¤ÎÀÇ½¤¬¤¹¤°¤ËÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î²¾Äê¤È¡¢¡ÖÌ¿Îá¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î²¾Äê¤Î¤É¤Á¤é¤â·ø¼Â¤Ê²¾Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶µ·±¤Ë¤¹¤Ù¤¤ÀNecasek»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£