好きな店の料理を配達してもらえるデリバリーサービスの「Uber Eats」と、おっぱいを意味する「boobs」とを掛け合わせたような名前の「Boober Eats」がアメリカでスタートしました。温かい食べ物を露出の多い ストリッパー たちに届けてもらうというサービスですが、 新型コロナウイルス の流行で営業ができないストリップクラブにおいて、ストリッパーたちを守る方法になっているそうです。Portland strip club forced to close, so dancers now do delivery - oregonlive.comhttps://www.oregonlive.com/coronavirus/2020/03/portland-strip-club-forced-to-close-so-dancers-now-do-delivery.html実際に運営されている「Boober Eats」の様子は以下のムービーから見ることができます。Out-of-work strippers are delivering food through Boober Eats - YouTubeアメリカ・オレゴン州ポートランドに存在するストリップクラブ「Lucky Devil Lounge」は新型コロナウイルス感染症の流行を受け、政府の命令により店を営業停止せざるを得ない事態に襲われました。しかし、店のオーナーであるショーン・ボールデンさんは、閉鎖命令の対象に「食べ物のテイクアウトおよびデリバリー店」が含まれていなかったことに目をつけ、ストリッパーたちによるデリバリーサービス「Boober Eats」を開店することに。以下の写真に写っているのがLucky Devil Lounge。オーナーのボールデンさん。「露出の多い服をまとったストリッパーたちが温かい食事を家に届ける」というBoober Eatsのアイデアは、もともと、ボールデンさんがSNSにジョークとして投稿したもの。しかし、予想外に問合せが多かったことから、ボールデンさんはビジネスになる可能性があると考えました。ボールデンさんは多くの人がトイレットペーパーの買いだめに走っている間、食料品店で食材の在庫を買い漁りました。この食材を使って、もともとLucky Devil Loungeで提供していた全メニューを同じ価格で、別途配送料をつけて配達しているとのこと。配送料金は通常30ドル(約3300円)ですが、店からの距離によって変動するとしています。「どんなに遠くへの配達でも、配送料が支払われ、女の子たちが可能な限り配達は行われます」とのこと。記事作成時点では、多くのオーダーがサプライズや誕生日プレゼントといったものの1つとして行われているといいます。ストリップダンサーたちは警備スタッフの運転によって移動し、付き添いも行われるとのこと。もともとストリップクラブでは「ダンサーへのお触り禁止」でしたが、デリバリーになってもコロナウイルス対策としてお触りは禁止です。警備スタッフたちの運転する車には……Boober Eatsのロゴが入っていました。食べ物を届けるストリッパーたち。アメリカではストリップダンサーは独立請負業者と見なされるため、失業手当の対象とはなりません。ボールデンさんはLucky Devil Loungeと別のラウンジとで80人のダンサーを抱えており、不安を抱えるダンサーたちを守るためにボールデンさんが編み出した方法が、デリバリーサービスだったわけです。デリバリーサービスを開始したダンサーたちは25人ですが、1日に数百ドル(数万円)を稼いでいたダンサーたちの収入は最低賃金程度になってしまったとのこと。「仕事を失うのは最悪のことです。私たちの多くにとってほとんど全ての収入を絶たれることになります。私がここにいるのは、コニュニティを支えながらできるだけ収入を保とうとしているためです」とストリッパーであるキキさんは語りました。ボールデンさんはストリップクラブが営業できない間にも、キッチンスタッフなどとしてできるだけ多くのスタッフを雇い続けているとのことです。