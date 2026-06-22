世界中で愛される子ども向けテレビ番組「セサミストリート」の映画化権をNetflixが獲得した。が報じている。 「セサミストリート」映画化権については約1年にわたる争奪戦が繰り広げられてきた。「セサミストリート」を制作しているセサミ・ワークショップは2025年秋にライセンシング・エージェントのCAAと契約を結び、当初はNetflix、ユニバーサル、そして情報筋によるとワーナ}