この先2週間(6月22日〜7月4日)は、梅雨前線や低気圧の影響を受けやすく、東北〜九州は梅雨空が続くでしょう。特に来週の中頃(25日〜26日)頃は東京や大阪、福岡など東〜西日本で雨量が増える可能性があります。大雨に対する備えを今一度確認しておきましょう。西・東日本は25日〜26日頃に雨強まる来週は梅雨前線が活発化今日21日は東北北部で梅雨入りしましたが、東北では明日22日にかけて活発な雨雲がかかりやすいでしょう。特に