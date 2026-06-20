映画『トイ・ストーリー』シリーズの公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』と『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』が、2026年6月30日（火）にKADOKAWAより2冊同時発売される。 『トイ・ストーリー』シリーズは、1995年の第1作公開以来、ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとするおもちゃたちの冒険を通して、世代