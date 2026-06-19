ボートレース平和島の4日間シリーズは予選2日間を終え、20日に予選最終日を迎える。力強い動きを披露している一人が柳瀬興志（56＝山口）だ。2日目は4Rに1号艇で出走した柳瀬。インからスタートは森智也と並ぶコンマ11の4番手。それでも、外に出られることなく先マイに成功。バックではきっちり逃げ態勢を築き今節初の1着を奪取した。「出足と回り足は変わらずいい。伸びは足合わせではやられるけど、行き足がいいからレース