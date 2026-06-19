スマホにタブレット、PCにノイキャンイヤホンと、外出時に携帯するアイテムが年々増えていますよね。と同時に常に付きまとうのが充電問題。どんなに使えるアイテムであれどバッテリーがなくなればただ使えない重〜い塊に…。それは絶対に避けたいからこそ、モバイルバッテリー＆充電器は必携。オールマイティに対応できるよう備えると、バッテリー容量もおのずに増えてきます。と同時に重さと大きさも気になってくるところ。ならば