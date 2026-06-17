チェジュ航空は「ZEROBASEONE」特別塗装機の運航を、6月9日から開始した。機体にはK-pop「ZEROBASEONE」の6枚目のミニアルバム「Ascend-」のビジュアルを施した。国際線で約3か月間運航することを計画している。タイアップ企画を記念し、ソウル/仁川発の国際線全路線で約2か月間、空港カウンターで搭乗手続きを行った利用者を対象に、ZEROBASEONEのビジュアルをあしらった搭乗券を数量限定で配布する。