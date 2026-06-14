今年は『ゴルフGTI』50周年6月13日、愛知県豊橋市にあるフォルクスワーゲン・グループ・ジャパン（以下VGJ）豊橋本社にて、『GTIファン・フェスト2026』が行われた。【画像】50周年記念ゴルフGTIサプライズ公開！フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン豊橋本社開催された『GTIファン・フェスト2026』全88枚こちらは今年『ゴルフGTI』が50周年を迎えたことを記念し、フォルクスワーゲン・ジャパン（以下VJ）が全国のGTIおよびフ