YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【期間工・派遣】一発アウトのNG行動7選。やってる本人が気づいていない」と題した動画を公開した。動画では、工場転職のプロであるケンシロウ氏が、期間工や派遣社員として工場で働く際、契約更新不可やクビに直結しやすい「一発アウト」の行動について詳しく解説している。 ケンシロウ氏はまず、工場は基本的に「普通に