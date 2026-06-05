配車サービスのUberや食品配達サービスのUber Eatsを展開するUber Technologiesは、エンジニアが業務の90％でAIを活用しているとCEOが明かしたように、AIが業務に強く影響しています。しかしUber Technologiesは2026年の初めにAI予算を使い果たしたことを受け、従業員1人あたりのトークン支出を月額1500ドル(約24万円)に制限していると広報担当者が明らかにしました。Uber Caps Employee Spending on AI Tools Like Claude Code to