3日、三重県志摩市の漁港で、海中に沈んだ車から見つかった男性2人の遺体の身元がわかりました。3日正午過ぎ、志摩市志摩町にある深谷漁港で、船で作業をしていた人から、「海に車両が浸かっている」と110番通報があり、引き揚げられた軽自動車の中からは、男性2人の遺体が発見されました。その後の警察の調べで、所持品の運転免許証などから遺体は、愛知県東浦町の無職 加藤重敏さん（78）と重敏さんの息子で無職の秀明さん（50）