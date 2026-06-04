中東情勢の影響を受ける三重県内の中小企業などを支援するための補正予算案が3日、三重県議会本会議に提出されました。補正予算案の総額は約3億3000万円です。中小企業や小規模企業、農業者・漁業者の資金繰り支援として、既存制度の中に新たな融資枠を設け、利子補給や保証料補助に約5660万円を計上しました。また、燃料価格の高騰の影響を受ける運送事業者や、鉄道・バス・船など交通事業者への支援として、燃料費の一部を補助す