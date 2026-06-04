韓国の男性7人組グループ・BTSのRMが、兵役終了後の状態について明かした。グループは2022年に活動休止を発表し、約18カ月の兵役を経て2025年6月までに全員が任務を終えている。 【写真】迷彩服でも隠せぬスター性兵役を終えて除隊するＲＭとＶ RMによると、最初に除隊したジンを迎えた際、メンバー同士で率直な心境を共有したという。 RMはWeverseに「ジンが除隊したとき…みんなメンタルが落