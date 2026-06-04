俳優の山崎育三郎が、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日・30日)のチャリティーパートナーに就任した。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。山崎は、自身も10代で在宅介護を経験した立場から、24時間体制で医療的ケアが必要な子どもたちとその家族を取材する。山崎育三郎と弘一郎くん○今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」山崎が向き合うのは“医療的