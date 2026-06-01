イタリアンレストラン「サイゼリヤ」はきょう1日から、埼玉・大宮西口シーノ店で「朝サイゼ」を開始した。駅近の利便性を活かし、通勤・通学前や朝のひとときなど、日常のさまざまなシーンで朝食を楽しめる。今後も販売店舗・地域を拡大予定。【リスト】「朝サイゼ」販売店舗一覧（2026年6月1日時点）「朝サイゼ」は、焼きシナモンフォッカチオコンビ（300円）やパンチェッタとチーズのパニーニコンビ（400円）など、手頃な価