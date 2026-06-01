イランの首都テヘランで、ホルムズ海峡の形をした青いリボンで口をふさがれたトランプ米大統領のポスターの前に立つ警察官＝5月（ゲッティ＝共同）【テヘラン、ワシントン共同】イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は5月31日、米国とイランの戦闘終結の前段となる覚書にイランが修正を加える方針だと報じた。米メディアによるとトランプ大統領もイラン核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求している