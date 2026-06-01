■Ｆスターズ 2,704円(+487円、+22.0％) 一時ストップ高 東証プライムの上昇率トップ。フィックスターズ [東証Ｐ]が4日続急騰、一時ストップ高となった。米ＩＢＭ が28日、量子コンピューティング分野に今後5年間で100億ドル以上を投資する計画だと発表したことが伝わっており、量子コンピューター関連の一角として同社に買いが入ったようだ。また、29日は同社の子会社Ｆｉｘｓｔａ