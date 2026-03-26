桑田佳祐がカンロ新企業CM「Sweetな未来へ!!」へ4曲の楽曲提供をおこない、さらにCM本編へ出演することが発表された。今回発表となった4曲は、全て6月24日（水）発売のシングル「人誑し / ひとたらし」へと収録される。また、桑田本人が出演する新企業CMは6月1日（月）よりオンエアスタートすることも発表となった。カンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」を企業パーパスに掲げ、「誠実で、温かく、遊び心を