JR東海は台風6号の接近を受け、東海道新幹線の運転計画を発表しました。（5月31日午後6時半現在） 東海道新幹線は、台風6号の接近に伴う大雨または強風のため、6月2日の夜から3日の終日にかけて、一部の時間帯、区間で急遽の運転見合わせや行先変更、列車の運休などが発生する可能性があるということです。 現時点で計画運休は予定していないということですが、今後の台風の進路や影響によっては急遽の計画運休を含