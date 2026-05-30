TBS山本恵里伽アナウンサーが30日、キャスターを務める報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）に生出演。中東情勢の悪化によるナフサ由来製品の供給不安について、現場の声を伝えた。番組では、山本アナが「現場で不足の声が相次いでいるシンナーや塗料。不足の原因は“目詰まり”だけなんでしょうか」と疑問を投げかけながら特集を切り出した。取材した自動車工場では、一時期ストップしたシンナーやエンジンオイルが供給された一