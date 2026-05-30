ニセコに続く「次の世界的スキーリゾート」はどこか。すでに外資は数千億円規模の投資を動かし始めている。妙高と白馬、富裕層マネーが流れ込む2つの候補地を、投資・不動産・インバウンドのデータから読み解く。※本稿は、金融コンサルタントの高橋克英『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。次のニセコはどこか外資がすでに動いているニセコ