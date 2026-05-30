◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）日本ハムの有原航平投手（３３）が、史上１４４人目のＮＰＢ通算１００勝（ＭＬＢで３勝）を懸け、約１か月ぶりに１軍の先発マウンドに上がったが、７回９８球、６安打４失点で節目の勝利とはならなかった。２軍では、３試合に先発し１勝、防御率１・８０。１５イニングで被安打１０、１０奪三振と状態を上げていたが、立ち上がりに巨人打線につ