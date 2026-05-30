記事ポイントそなエリア東京とせんだい3.11メモリアル交流館が共同開催するパネル展が2026年6月2日から28日まで東日本大震災で通常の約7年分にあたる廃棄物が仙台市に発生した経緯と現場の対応を記録全14枚のパネルと映像で「仙台方式」や能登半島地震支援の実態を紹介 東日本大震災で仙台市に一度に発生した膨大な廃棄物を、現場の職員たちがいかに処理したか。その記録と証言を14枚のパネルと映像でたどるパネル展が、東京