Hagakureが運営するWebマーケティングスクール「デジプロ」は5月29日、「キャリア観およびリスキリング意識」に関する調査結果を発表した。調査は2026年4月、2026年春に卒業し新社会人となった全国の男女100人を対象にインターネットで実施された。調査によると、現在の進路として最も多かったのは「企業に就職した」の59％。一方で、「フリーランス」(4％)、「業務委託」(9％)、「起業・事業開始」(5％)を合わせると19％となり、