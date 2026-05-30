アトレティコ・マドリードが、バルセロナの動きを批判した。29日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。バルセロナは今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得を狙っており、同選手自身は移籍を望んでいることが明らかになっている。すでにバルセロナは1億ユーロ（約186億円）と見られるオファーを提示したと見られているものの、アトレティコ・マドリードはこれを