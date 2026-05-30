アトレティコ、J・アルバレス狙うバルセロナを非難…冗談めかしてヤマル獲得を提案？
バルセロナは今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得を狙っており、同選手自身は移籍を望んでいることが明らかになっている。すでにバルセロナは1億ユーロ（約186億円）と見られるオファーを提示したと見られているものの、アトレティコ・マドリードはこれを拒否する意向であることが報じられている。
「バルセロナにファックスで移籍オファーを送った。明日のバッド・バニーのコンサートチケット4枚、ABCの年間購読権、そしてひまわりの種1袋だ。発表の準備のため、返信を心待ちにしている」
そのほか、スペイン代表MFペドリやブラジル代表FWハフィーニャにもアトレティコ・マドリードのユニフォームを着たAI生成画像を載せながら、「断れないオファーだ」などと異例の投稿を実施した。
さらに、アトレティコ・マドリードは「この偽投稿を作成するのにたった5分しかかからなかったことを覚えておいてほしい。私たちは現実が簡単に改変される時代に生きている。目にするもの全てを鵜呑みにしてはならない。特にバルセロナに関することならなおさらだ」とバルセロナの動きを非難。「バルセロナのスポーツディレクターにブラジル市場のスカウトチームへの参加を打診したという報道を断固として否定する」と綴りつつ、次のように声明を発表している。
「アトレティコ・マドリードは決してそのようなことをしない。しかし、ここ数カ月私たちは所属選手の一人に対する執拗な中傷キャンペーンに晒されてきた。意図的な情報漏洩、フェイクニュース、絶え間ない侮辱、バルセロナ版プロパガンダ機関による捏造された作り話、直接対決前の電話などとね。もちろん、審判副会長を買収したり、選手登録のために政治的なコネを利用したりすることは、私たちには考えられないことだ。リスペクトと価値観」
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026